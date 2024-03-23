Росіяни під час обстрілу заявили про масовану атаку на Севастополь, заявивши, що ППО "все збиває". Однак, вочевидь, у росіян дивне поняття "збиття ракет".

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У Севастополі прильоти

Росіяни заявили, що збили нібито аж 30 ракет над Севастополем. Однак кадри говорять зовсім про інше. Зокрема на відео видно влучання, яскраві вибухи та дим.

Вибухи у Севастополі: дивіться відео

Севастопольці шоковані. Давно в окупованому Криму не було такого "фаєршоу".

Крім цього, у мережі публікують ефектні кадри роботи російської "Пе-Ве-О".

Робота ППО у Севастополі: дивіться відео

Раніше повідомлялося, що є приліт у центрі Севастополя. Також було гучно в багатьох інших населених пунктах півострова. До прикладу повідомляють про ймовірні влучання по аеродрому Бельбек та розташуванню бригади морської піхоти.

Куди прилетіло в окупованому Криму – детальніше дивіться на нашій мапі.

Куди могли влучити у Севастополі

Місцеві жителі, зокрема на каналі "Кримський вітер", заявили, що приліт у Севастополі, найімовірніше, був у район колишнього штабу ВМСУ на вулиці Руднєва. Наразі там російська військова частина.

Натомість моніторинговий канал у твітері OSINTtechnical заявив, що нібито аж 3 українські крилаті ракети Storm Shadow поцілили в головний вузол зв'язку Чорноморського флоту Росії. Згодом про це заявив і кримський телеграм-канал, уточнивши, що це на вулиці Миколи Музики, 1.

Однак варто зауважити, що поки що це не остаточна інформація. Агенти "Атеш" вже заявили, що знають, куди прилетіло й повідомили, що передали інформацію Силам Оборони України.

Тим часом севастопольці вже нарікають на гауляйтера Міхаіла Развожаєва та його посіпак через зачинені укриття. Найкомічніша ситуація відбулась в школі номер 15. Там охоронець заявив, що відчиняє укриття лише під час навчальної тривоги.