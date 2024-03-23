О пів на 10 вечора в окупованому Криму оголосили повітряну тривогу. Росіяни заявили про роботу ППО. Крім того, неспокійно і в Бєлгородській області. Варто зауважити, що це відбувається на фоні повітряної тривоги в Україні.

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Окупанти перекрили Кримський міст

У Севастополі та в Кримському півострові оголосили повітряну тривогу. Росіяни у телеграм-каналах нагнітають паніку, заявляючи, що Україна почала масований обстріл. Окремо сирени увімкнули у військових частинах ворога.

Традиційно росіяни перекрили Кримський міст. Крім цього, окупанти підняли авіацію з аеродрому Бельбек.

Моніторингові канали повідомляють, що вибухи лунають у:

Районі аеродрому Бельбек. Звітують про роботу ворожої ППО та ймовірне влучання.

У селищі Чорноморське – ймовірно, це робота ППО.

У районі Козачої бухти – там можливе влучання у місце розташування бригади 810 морської піхоти, йде дим. Туди відправили 3 машини "швидкої".

У районі Фіолент – є задимлення.

У Нижньогірському районі.

В Інкермані – стовп диму.

Моніторингові канали повідомляють, що ймовірно є прильоти у районі аеродрому Бельбек, по кораблях у Севастополі. Також щось палає в центрі Севастополя та на аеродромі Сімферополя.

Приліт по Бельбеку: дивіться відео

Гауляйтер Севастополя Міхаіл Развожаєв закликав людей дотримуватись заходів безпеки. Він також заявив, що, за попередніми даними, збито кілька повітряних цілей.

Тим часом місцеві помітили дим у районі внутрішнього рейду, Севастопольської та Південної бухт. Развожаєв заявив, що це нібито табельні засоби маскування.

На Бєлгородщині теж неспокійно

О 09:45 У Бєлгороді та Бєлгородській області росіяни теж оголосили ракетну небезпеку.

Ворог заявив про роботу ППО.

У самому Бєлгороді лунають вибухи. Зокрема є відео з укриття – чоловіки перебувають у підвалі та спілкуються між собою. На фоні чути сирени та гучні звуки вибухів.

Вибухи у Бєлгороді: дивіться відео