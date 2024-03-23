Російські загарбники вкотре завдали цинічного удару по Харкову. Спершу про це повідомили кореспонденти Суспільного.
Дивіться також Спеціальна акція: у Мелітополі два вибухи знищили окупантів та їхню техніку
У Харкові пролунав потужний вибух
Місцеві телеграм-канали повідомили про те, що вдень 23 березня у Харкові пролунав потужний вибух. Ба більше, повідомляється, що це сталося до оголошення повітряної тривоги.
Зазначається також, що лише через кілька хвилин у місті та області повідомили про ракетну небезпеку. За словами очевидців, в місті здійнявся густий темний дим.
Зокрема, вже за кілька хвилин факт вибуху підтвердив міський голова Харкова Ігор Терехов.
Місто знову під обстрілом окупантів. Будьте обережні,
– повідомив він.
Деталі щодо вибуху з'ясовують, додаткову інформацію буде оприлюднено згодом.
Де зараз оголошено тривогу
Наразі повітряну тривогу оголошено відразу у кількох регіонах України. Так, станом на 18:00 про небезпеку повідомляють у таких областях:
- Харківська;
- Донецька;
- Запорізька;
- Херсонська;
- Миколаївська;
- Кіровоградська;
- Дніпропетровська.
Мапа повітряних тривог в Україні / Скриншот 24 Каналу
Попередня атака російських загарбників по Харкову: коротко
- Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що вночі 22 березня окупанти завдали понад 15 ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури міста. Внаслідок цього Харків фактично повністю знеструмило.
- Також виникли проблеми з водопостачанням через знеструмлення помпових підстанцій у Харкові. Повідомляли про одного постраждалого – 43-річного чоловіка, працівника одного з енергооб'єктів.
- В ДСНС зазначили, що опівночі внаслідок ворожого удару БпЛА по місту сталася пожежа триповерхової будівлі на площі 150 квадратних метрів. До місця події відразу прибули підрозділи ДСНС та Нацполіції.
- Під час роботи рятувальників та правоохоронців на місці події ворог завдав повторного удару БпЛА. Відомо, що внаслідок повторного ворожого обстрілу постраждали співробітник ДСНС та Нацполіції. Також пошкоджено два автомобілі ДСНС.
- Сили та засоби ППО відбивали атаку у межах Полтавської, Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей. Як зазначили в Повітряних силах, внаслідок успішної роботи було знищено 31 "Шахед".