Російські загарбники вкотре завдали цинічного удару по Харкову. Спершу про це повідомили кореспонденти Суспільного.

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У Харкові пролунав потужний вибух

Місцеві телеграм-канали повідомили про те, що вдень 23 березня у Харкові пролунав потужний вибух. Ба більше, повідомляється, що це сталося до оголошення повітряної тривоги.

Зазначається також, що лише через кілька хвилин у місті та області повідомили про ракетну небезпеку. За словами очевидців, в місті здійнявся густий темний дим.

Зокрема, вже за кілька хвилин факт вибуху підтвердив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Місто знову під обстрілом окупантів. Будьте обережні,

– повідомив він.

Деталі щодо вибуху з'ясовують, додаткову інформацію буде оприлюднено згодом.

Де зараз оголошено тривогу

Наразі повітряну тривогу оголошено відразу у кількох регіонах України. Так, станом на 18:00 про небезпеку повідомляють у таких областях:

Харківська;

Донецька;

Запорізька;

Херсонська;

Миколаївська;

Кіровоградська;

Дніпропетровська.

Мапа повітряних тривог в Україні / Скриншот 24 Каналу

Закликаємо зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки.

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