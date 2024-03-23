Российские захватчики в очередной раз нанесли циничный удар по Харькову. Сначала об этом сообщили корреспонденты Суспільного.

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В Харькове прогремел мощный взрыв

Местные телеграм-каналы сообщили о том, что днем 23 марта в Харькове раздался мощный взрыв. Более того, сообщается, что это произошло до объявления воздушной тревоги.

Отмечается также, что всего через несколько минут в городе и области сообщили о ракетной опасности. По словам очевидцев, в городе взвился густой темный дым.

В частности, уже через несколько минут факт взрыва подтвердил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Город снова под обстрелом оккупантов. Будьте осторожны,

– сообщил он.

Детали о взрыве выясняют, дополнительная информация будет обнародована впоследствии.

Где сейчас объявлена тревога

В настоящее время воздушная тревога объявлена сразу в нескольких регионах Украины. Так, по состоянию на 18:00 об опасности сообщают в следующих областях:

Харьковская;

Донецкая;

Запорожская;

Херсонская;

Николаевская;

Кировоградская;

Днепропетровская.

Карта воздушных тревог в Украине / Скриншот 24 Канала

Призываем сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.

Предыдущая атака российских захватчиков по Харькову: коротко