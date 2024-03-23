Близько десятої тривога пролунала в Криму і, що цікаво, в Бєлгородській області. Росіяни заявили, що Україна почала масований обстріл. Вони перекрили Кримський міст і підняли авіацію з аеродрому Бельбек.

Дивіться також В Криму є ахіллесова п'ята: який об'єкт окупантів на півострові є найвразливішим

Що відбувається в Криму зараз

Довга низка населених пунктів, де чули вибухи та бачили дим, вражає.

Де були вибухи в Криму 23 березня:

Балаклава;

мис Фіолент;

Інкерман;

Казача бухта;

Бельбек;

Севастополь;

Сімферополь.

Де в Криму лунають вибухи увечері 23 березня: показуємо на карті

Жіночий партизанський рух "Зла Мавка" жартує: "В Криму штормить. Мавки, будьте в безпеці! Окупанти, ближче підходим до вікон!"

У Чорноморському, імовірно, чули роботу ППО. В Інкермані під Севастополем бачили стовп диму, в районі мису Фіолент – є задимлення.

А от у районі Козачої бухти під Севастополем усе значно цікавіше. Там могло бути влучання в місце розташування бригади 810 морської піхоти. Зараз відомо, що є задимлення та їдуть три швидкі. У бік Стрілецької бухти під Севастополем їхали пожежники та швидкі.

В районі аеродрому Бельбек, що також під Севастополем, теж може бути влучання, нібито працювала ППО.

Горить і в центрі Севастополя та біля аеродрому Сімферополя. Сильний вибух чули також у Балаклаві.

Момент влучання по центру Севастополя: дивіться відео (увага, є нецензурна лексика)

У Севастополі можуть бути уражені кораблі та житлові будинки

Окупаційна влада заявила, що в Севастополі ракети потрапили в офісну будівлю. Водночас є дані, що уламки однієї зі збитих ракет потрапили в житлову будівлю, їх наводить канал "Кримський вітер". Через це перекрито проспект Нахімова.

"Губернатор" Севастополя написав про три випадки падіння уламків у будинки. А місцеві писали, що вибухи були такої сили, як під час прильоту по штабу Чорноморського флоту. Нібито можуть бути вражені кораблі.

Підписники "Кримського вітру" повідомили, що в Севастополі може бути вражена будівля на вулиці Руднєва. До окупації там був штаб Військово-Морських сил України, тепер – розташована військова база загарбників.

Цікаво! Саме про влучання в "офісну будівлю" на вулиці Руднєва говорив Развожаєв.

У Севастополі та Джанкої тривога спрацювала і у військових частинах. Окупаційні пабліки вказали, що тривога в Криму лунала всі дві години, доки тривала атака. Вони назвали її найбільш масовою атакою на Севастополь. Містяни ж скаржилися на закриті укриття. Яскраві кадри кримської бавовни дивіться тут.