Около десяти вечера тревога прозвучала в Крыму и, что интересно, в Белгородской области. Россияне заявили, что Украина начала массированный обстрел. Они перекрыли Крымский мост и подняли авиацию с аэродрома Бельбек.

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Что происходит в Крыму сейчас

Длинный ряд населенных пунктов, где слышали взрывы и видели дым, поражает.

Где были взрывы в Крыму 23 марта:

Балаклава;

мыс Фиолент;

Инкерман;

Казачья бухта;

Бельбек;

Севастополь;

Симферополь.

Где в Крыму раздаются взрывы вечером 23 марта: показываем на карте

Женское партизанское движение "Злая Мавка" шутит: "В Крыму штормит. Мавки, будьте в безопасности! Оккупанты, ближе подходим к окнам!"

У Черноморском, вероятно, слышали работу ПВО. В Инкермане под Севастополем видели столб дыма, в районе мыса Фиолент – есть задымление.

А вот в районе Казачьей бухты под Севастополем все гораздо интереснее. Там могло быть попадание в место расположения бригады 810 морской пехоты. Сейчас известно, что есть задымление и едут три скорые. В сторону Стрелковой бухты под Севастополем ехали пожарные и скорые.

В районе аэродрома Бельбек, что также под Севастополем, тоже может быть попадание, якобы работала ПВО.

Горит и в центре Севастополя и возле аэродрома Симферополя. Сильный взрыв слышали также в Балаклаве.

Момент попадания по центру Севастополя: смотрите видео (внимание, есть нецензурная лексика)

В Севастополе могут быть поражены корабли и жилые дома

Оккупационные власти заявили, что в Севастополе ракеты попали в офисное здание. В то же время есть данные, что обломки одной из сбитых ракет попали в жилое здание, их приводит канал "Крымский ветер". Из-за этого перекрыт проспект Нахимова.

"Губернатор" Севастополя написал о трех случаях падения обломков в дома. А местные писали, что взрывы были такой силы, как во время прилета по штабу Черноморского флота. Якобы могут быть поражены корабли.

Подписчики "Крымского ветра" сообщили, что в Севастополе может быть поражено здание на улице Руднева. До оккупации там был штаб Военно-Морских сил Украины, теперь – расположена военная база захватчиков.

Интересно! Именно о попадании в "офисное здание" на улице Руднева говорил Развожаев.

В Севастополе и Джанкое тревога сработала и в воинских частях. Оккупационные паблики указали, что тревога в Крыму звучала все два часа, пока продолжалась атака. Они назвали ее наиболее массовой атакой на Севастополь. Горожане же жаловались на закрытые укрытия. Яркие кадры крымского хлопка смотрите здесь.