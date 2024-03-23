Россияне во время обстрела заявили о массированной атаке на Севастополь, заявив, что ПВО "все сбивает". Однако, очевидно, у россиян странное понятие "сбивания ракет".

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В Севастополе прилеты

Россияне заявили, что сбили якобы аж 30 ракет над Севастополем. Однако кадры говорят совсем о другом. В частности на видео видно попадание, яркие взрывы и дым.

Взрывы в Севастополе: смотрите видео

Севастопольцы шокированы. Давно в оккупированном Крыму не было такого "фаершоу".

Кроме этого, в сети публикуют эффектные кадры работы российской "Пе-Ве-О".

Работа ПВО в Севастополе: смотрите видео

Ранее сообщалось, что есть прилет в центре Севастополя. Также было громко во многих других населенных пунктах полуострова. К примеру, сообщают о возможных попаданиях по аэродрому Бельбек и расположению бригады морской пехоты.

Куда прилетело в оккупированном Крыму – подробнее смотрите на нашей карте.

Куда могли попасть в Севастополе

Местные жители, в частности на канале "Крымский ветер", заявили, что прилет в Севастополе, вероятнее всего, был в район бывшего штаба ВМСУ на улице Руднева. Сейчас там российская военная часть.

Зато мониторинговый канал в твиттере OSINTtechnical заявил, что якобы аж 3 украинские крылатые ракеты Storm Shadow попали в главный узел связи Черноморского флота России. Позже об этом заявил и крымский телеграм-канал, уточнив, что это на улице Николая Музыки, 1.

Однако стоит заметить, что пока это не окончательная информация. Агенты "Атеш" уже заявили, что знают, куда прилетело и сообщили, что передали информацию Силам Обороны Украины.

Между тем севастопольцы уже жалуются на гауляйтера Михаила Развожаева и его приспешников из-за закрытых укрытий. Самая комичная ситуация произошла в школе номер 15. Там охранник заявил, что открывает укрытие только во время учебной тревоги.