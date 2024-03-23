Окрім аеродрому "Бельбек" на північ від міста, вибухи лунали в районі Козачої бухти, мису Фіолент та у Нижньогірському районі. Про це повідомляє низка місцевих телеграм-каналів, передає 24 Канал.

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Росіяни ввімкнули сигнали повітряної тривоги у військових частинах у Севастополі та Джанкої. Варто зазначити, що у Козачій бухті розташовується 810 бригада морської піхоти Росії і на її об'єктах є "прильоти".

"У Севастополі по кораблях приліт, на мисі Фіолент задимлення, в Інкермані стовп диму", – написав один з місцевих телеграм-каналів.

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