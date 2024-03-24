СтратКом Збройних Сил України повідомив про чергове успішне ураження ворожих десантних кораблів. Зокрема, зранку 24 березня там розповіли про ураження ВДК "Ямал" та "Азов" у Севастополі.

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Тонуть навіть у порту

Чорноморський флот Росії продовжує потерпати від атак, виникнення яких спричинене веденням Росією повномасштабної війни проти України та окупацією Криму.

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс прокоментував ураження двох російських великих десантних кораблів у порту Севастополя.

Росія плавала Чорним морем від 1783 року, але тепер змушена обмежувати свій флот портом. І навіть там тонуть кораблі Путіна,

– заявив глава оборонного відомства Британії.

Він також додав, що російський флот у Чорному морі тепер "функціонально неактивний".

У Севастополі уразили два десантних кораблі Чорноморського флоту Росії / Фото Міністерства оборони України

Що відомо про уражені кораблі

Великий десантний корабель "Ямал" проєкту 775 із бортовим номером 156 збудували в 1987 році. Уже в 1988 році судно увійшло до складу Чорноморського флоту Росії. ВДК "Ямал" озброєний двома 57-мм артилерійськими установками АК-725, також на борту встановлено РСЗВ "Град-М", 4 установки ПЗРК "Стріла-2".

Російський корабель входить до складу 197-ї бригади десантних кораблів Чорноморського флоту Росії, військова частина №72136. Такі кораблі, як ВДК "Ямал", призначені для висадки морського десанту на необладнане узбережжя та перекидання морем військ і вантажів.

Великий десантний корабель "Азов", як і "Ямал", – це також судно проєкту 775, що має бортовий номер 151. Корабель теж збудували в Гданську, але трохи пізніше за "Ямал", – у 1990 році. Того ж року ВДК "Азов" увійшов до складу Чорноморського флоту.

Загалом, цей борт рідко брав участь у навчаннях чи якихось міжнародних рейсах. Частіше росіяни полюбляли ним хизуватися. Наприклад, його знімали для фільму про будівництво Новоросійської військово-морської бази.