Могли довести до самогубства, – ЗМІ про смерть поліцейського на Волині
Джерело:"Волинські новини"
28-річний патрульний з Ковеля міг покінчити з життям через конфлікт з керівництвом. Перед тим, як здійснити фатальний постріл, чоловік нібито був у кабінеті начальника.
Валитимуть все на проблеми в сім'ї, – ЗМІ
У кабінеті між підлеглим та керівником міг трапитися конфлікт. Про це розповів один із працівників відділку, в якому трапилася трагедія.
Важливо На Волині застрелився молодий поліцейський
Його могли довести до самогубства через тиск. Але про це вам ніхто не розповість. Будуть все валити на проблеми у сім'ї. Можливо, вони (особисті проблеми – 24 канал) були. Може, через це у Влада був поганий психоемоційний стан, але він (керівник – 24 канал) його просто морально допік,
– мовиться у повідомленні.
Водночас про якого саме керівника мовиться – невідомо.Зверніть увагу! Журналісти 24 каналу намагаються зв'язатися з патрульною поліцією Волинської області, аби підтвердити чи спростувати цю інформацію.
Атмосфера у ковельському відділку нібито була напруженою
За даними видання, у колективі відділу патрульної поліції Ковеля атмосфера часто була напруженою. На тиск з боку керівництва скаржилися самі ж патрульні. У вересні 2021 року виник конфлікт між поліцейськими та начальником. Причина – керівництво не дозволяло брати вихідний.
Тоді патрульні надіслали журналістам відео скандалу. Однак спроби правоохоронців взяти вихідний нібито так і не зазнали успіху.
Що відомо про самогубство патрульного
- Трагедія трапилася близько 12 години ранку у відділку патрульної поліції Ковеля.
- Чоловік вистрілив у себе в туалеті.
- На місце події прибули медики, однак врятувати патрульного їм не вдалося.