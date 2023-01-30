В Орбана з'явився соратник: щодо санкцій проти Росії бідкається прем'єр Монголії

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну завдало шкоди економіці Монголії. Прем'єр Монголії Лувсаннамсраїн Оюун-Ердене поскаржився, що санкції проти Росії вдарили по його країні.

Глава уряду Монголії заявив про фінансову шкоду, яка включає втрату доходів авіакомпаній та труднощі з імпортом необхідних товарів із Росії.

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У Монголії виник дефіцит товарів через санкції проти Росії

"Попри те, що Монголія – це демократична країна, вона також перебуває під тиском через санкції проти Росії", – сказав Оюун-Ердене.

Супутні збитки полягають, зокрема у складностях із виплатами російським компаніям. За словами прем'єра, Монголія "повністю залежить" у плані палива, а також у втратах доходів від "навігаційних зборів".

Раніше авіакомпанії, літаки яких виконували рейси над територією Росії, платили за використання повітряного простору Монголії.

Ситуація в Україні – це не просто конфлікт між двома країнами. Війна має величезний негативний вплив на світову економіку і особливо на малі країни, які не мають виходу до моря, включаючи Монголію. Економічні санкції повинні запроваджуватися на основі великих досліджень, тому що вони мають великі наслідки та негативний вплив на інші країни,

– заявив Оюун-Ердене.

Він додав, що в Монголії виник брак таких товарів, як дизельне пальне, соняшникова олія і гірничодобувне обладнання, які імпортувалися через Росію.

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