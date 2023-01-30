У Орбана появился соратник: по поводу санкций против России жалуется премьер Монголии
Источник:Financial Times
Полномасштабное вторжение России в Украину нанесло ущерб экономике Монголии. Премьер Монголии Лувсаннамсраин Оюун-Эрден пожаловался, что санкции против России ударили по его стране.
Глава правительства Монголии заявил о финансовом ущербе, который включает утрату доходов авиакомпаний и трудности с импортом необходимых товаров из России.
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В Монголии возник дефицит товаров из-за санкций против России
"Несмотря на то, что Монголия – это демократическая страна, она также находится под давлением из-за санкций против России", – сказал Оюун-Эрдене.
Сопутствующие убытки состоят, в том числе в сложностях с выплатами российским компаниям. По словам премьера, Монголия "полностью зависит" в плане топлива, а также в потерях доходов от "навигационных сборов".
Ранее авиакомпании, самолеты которых выполняли рейсы над территорией России, платили за использование воздушного пространства Монголии.
Ситуация в Украине – это не просто конфликт между двумя странами. Война оказывает огромное негативное влияние на мировую экономику и особенно на малые страны, не имеющие выхода к морю, включая Монголию. Экономические санкции должны вводиться на основе больших исследований, так как они имеют большие последствия и негативное влияние на другие страны,
– заявил Оюун-Эрден.
Он добавил, что в Монголии возникла нехватка таких товаров, как дизельное горючее, подсолнечное масло и горнодобывающее оборудование, импортируемые через Россию.
Кто еще выступает против санкции в отношении России
- Из-за вторжения России в Украину страны ЕС, США и другие государства ввели ряд жестких санкций против режима Владимира Путина, коснувшихся торговли нефтью, углем, золотом.
- В частности, в ЕС уже одобрили 9 пакетов санкций против России и планируют согласовать ограничения против Беларуси, поддержавшей военное вторжение в Украину.
- Европейские санкции в отношении России неоднократно блокировало правительство Венгрии во главе с приближенным к Путину Виктором Орбаном. Орбан неоднократно утверждал, что санкции якобы неэффективны.
- Орбан признал, что Венгрия заинтересована в сотрудничестве с Россией. Как известно, летом 2022 года Будапешт блокировал нефтяное эмбарго и в результате путем ультиматумов добился исключений для Венгрии.