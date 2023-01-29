Представитель Минфина США сообщил, что заместитель министра финансов по вопросам противодействия терроризму и финансовой разведке Брайан Нельсон 2 – 3 февраля посетит Анкару и Стамбул, где проведет встречи с представителями правительства, бизнеса и финансовых учреждений.
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США пытаются помешать России получать технологии двойного назначения
В ходе встреч замминистра подчеркнул необходимость избегать транзакций, связанных с возможной передачей России технологий двойного назначения, которые в итоге могут быть использованы российскими военными.
По словам спикера, во время переговоров Нельсон намерен подтвердить решимость Вашингтона продолжать агрессивно применять законы и санкции в отношении России и других нарушителей международных правил.
Лица и учреждения, работающие в разрешительных юрисдикциях, рискуют потерять доступ к рынкам США из-за ведения бизнеса с субъектами, находящимися под санкциями,
– сказал спикер Минфина США.
Высокопоставленный чиновник Министерства финансов США посетит Турцию для обсуждения с турецкими партнерами по соблюдению антироссийских санкций.
Нельсон также намерен обсудить усилия США по пресечению попыток России уклониться от санкций и экспортного контроля, введенных в связи с ее жестокой войной против Украины, дестабилизирующей деятельности Ирана в регионе, подрывающими экономический рост рисками незаконного финансирования и иностранными инвестициями.
Турция осудила войну, но не поддерживает санкции против России
- После того, как Россия начала полномасштабную агрессию против Украины, Турция осудила действия Кремля. Анкара не признала и оккупацию Крыма и территорий Донецкой и Луганской областей с 2014 года.
- Также Турция перекрыла для российских военных кораблей Босфорский пролив. Кроме того, Анкара способствовала созданию зернового коридора, разблокировавшего украинским экспорт Черным морем.
- В то же время Турция не поддержала санкции против России и прилагает усилия, чтобы Киев и Москва начали мирные переговоры. На фоне войны в Украине Турция нарастила торговлю и туризм с Россией