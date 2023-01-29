Речник Мінфіну США повідомив, що заступник міністра фінансів з питань протидії тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон 2 – 3 лютого відвідає Анкару та Стамбул, де проведе зустрічі з представниками уряду, бізнесу й фінансових установ.

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США намагаються завадити Росії отримувати технології подвійного призначення

У ході зустрічей заступник міністра наголосить на необхідності уникати транзакцій, пов'язаних із можливою передачею Росії технологій подвійного призначення, які в підсумку можуть бути використані російськими військовими.

За словами речника, під час переговорів Нельсон має намір підтвердити рішучість Вашингтона продовжувати агресивно застосовувати закони й санкції до Росії та інших порушників міжнародних правил.

Особи та установи, які працюють у дозвільних юрисдикціях, ризикують втратити доступ до ринків США через ведення бізнесу з суб'єктами, які перебувають під санкціями,

– сказав речник Мінфіну США.

Високопоставлений чиновник Міністерства фінансів США відвідає Туреччину для обговорення з турецькими партнерами питань дотримання антиросійських санкцій.

Нельсон також має намір обговорити зусилля США щодо припинення спроб Росії ухилитися від санкцій і експортного контролю, введених у зв'язку з її жорстокою війною проти України, дестабілізуючої діяльності Ірану в регіоні, ризиками незаконного фінансування, що підривають економічне зростання, і іноземними інвестиціями.

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