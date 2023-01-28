Експорт йде через посередників. Кілька сотень поставок надійшли до трьох російських компаній, пов'язаних з оборонними підприємствами. У російській зброї також знайшли нідерландські чипи.

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Росія отримує чипи через посередників

Розслідувачі отримали доступ до торгових даних, конфіденційних документів, поспілкувалися із залученими компаніями, урядовими установами, експертами та дослідниками.

Дослідження дає перше уявлення про масштаби, в яких мікрочипи нідерландських виробників потрапляють до Росії,

– йдеться у повідомленні.

Розслідувачі зауважили, що існує схема, коли невелика група китайських компаній отримує нідерландські чипи та експортує їх до Росії. Одна з таких компаній входить до санкційного списку США через поставки для російського оборонного комплексу.

Незважаючи на жорсткі санкції, протягом останніх місяців не спостерігається зниження експорту.

Нідерландські чипи виявили на полі бою

Нідерландські мікросхеми надходять до Росії в основному від великих виробників як NXP з Ейндховена та Nexperia з Неймегена. Розслідувачі заявляють, що мікрочипи NXP нещодавно були знайдені на полі бою в Україні.

Їх виявили в розібраній російській броньованій гаубиці, крилатій ракеті та ударному гелікоптері.

Попередні дослідження вже виявили чипи від NXP і Nexperia в російських безпілотниках, а чіп NXP був знайдений в іранському дроні-камікадзе. Уся ця зброя використовується Москвою для вбивства українських військових і мирного населення.

Компанії не можуть перешкодити Росії отримувати чипи

Компанії наголошують, що дотримуються правил санкцій і не ведуть справи з Росією. Їхні клієнти також не мають права продавати чипи в Росію.

Вони кажуть, що безсилі, якщо мікросхеми, яких NXP і Nexperia щорічно виробляють багато мільярдів у всьому світі, потраплять до Росії через паралельну торгівлю.