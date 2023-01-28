Экспорт идет через посредников. Несколько сотен поставок поступили в три российских компании, связанные с оборонными предприятиями. В русском оружии также обнаружили нидерландские чипы.

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Россия получает чипы через посредников

Расследователи получили доступ к торговым данным, конфиденциальным документам, пообщались с привлеченными компаниями, правительственными учреждениями, экспертами и исследователями.

Исследование дает первое представление о масштабах, в которых микрочипы нидерландских производителей попадают в Россию.

– говорится в сообщении.

Расследователи отметили, что существует схема, когда небольшая группа китайских компаний получает нидерландские чипы и экспортирует их в Россию. Одна из таких компаний входит в санкционный список США из-за поставок для российского оборонного комплекса.

Несмотря на жесткие санкции, в последние месяцы не наблюдается снижения экспорта.

Нидерландские чипы обнаружили на поле боя

Нидерландские микросхемы поступают в Россию в основном от крупных производителей как NXP из Эйндховена и Nexperia из Неймегена. Расследователи заявляют, что микрочипы NXP были недавно найдены на поле боя в Украине.

Их обнаружили в разобранной российской бронированной гаубице, крылатой ракете и ударном вертолете.

Предыдущие исследования уже обнаружили чипы от NXP и Nexperia в русских беспилотниках, а чип NXP был найден в иранском дроне-камикадзе. Все это оружие используется Москвой для убийства украинских военных и мирного населения.

Компании не могут помешать России получать чипы

Компании подчеркивают, что соблюдают правила санкций и не ведут дела с Россией. Их клиенты тоже не имеют права продавать чипы в Россию.

Они говорят, что бессильны, если микросхемы, которых NXP и Nexperia ежегодно производят многие миллиарды по всему миру, попадут в Россию через параллельную торговлю.