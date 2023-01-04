Чому прем'єр Польщі висловив претензії щодо посту з Бандерою: пояснення науковця

Після претензії польського прем'єр-міністра Моравецького, Верховна Рада України видалила публікацію в соціальних мережах щодо дня народження Степана Бандери. У Польщі продовжують негативно сприймати образ Героя України.

Про це 24 Каналу розповів польський науковець та громадський діяч Ришард Купідура. За його словами, поляки сподівались, що національним героєм України стане Симон Петлюра, але ним фактично став Степан Бандера.

Читайте також Степан Бандера досі ворог для Польщі: історик пояснив причину

Усе заради виборів

Польський науковець відзначив, що поляки у 90-ті гадали, хто ж буде національним героєм України та сподівались, що це буде не Бандера, але сталось зовсім навпаки.

Польська інтелігенція розраховувала, сподівалася на те, що Симон Петлюра, як найбільш такий сприятливий до поляків український політик буде цим національним героєм, але історія склалася інакше. Ніхто нікому не обирає героїв. Хоча тут, звісно, ніде правду не подіти, особа Степана Бандери ніколи не буде об'єднувати поляків і українців,

– сказав Купідура.

Ришард Купідура переконаний, що позиція польського уряду не пов'язана із шантажем України, мовляв, не святкуйте та не героїзуйте Бандеру, інакше ми не будемо вам допомагати. Тут більше мова про внутрішню політику та необхідність виграти вибори для чинної влади.

Громадський діяч також відзначив, що ініціатива дорікнути Україні – це позиція уряду, а не президента, а тому варто на це дивитись крізь призму майбутніх виборів у Польщі, де саме очільник уряду буде брати участь.

Польський громадський діяч розповів про ставлення польського прем'єра до Бандери: дивіться відео

За словами Купідури, керівна партія хоче максимально зібрати голоси радикальних верств населення, а тому варто очікувати подібних заяв у липні, коли буде річниця Волинської трагедії.

Критичних заяв також варто очікувати у липні під час чергової річниці Волинської, в Україні називають трагедії, в Польщі називають різанини,

– сказав науковець.

Переважно такі заяви спрямовані на внутрішню аудиторію, для підбадьорення прихильників історичних конфліктів.

Цікаві факти про Степана Бандеру