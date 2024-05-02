Після сигналу тривоги є 2 хвилини: яким є один день на кораблі Морської охорони
Останнім часом сигнал повітряної тривоги на Півдні України лунає ледь не що кілька годин. Росіяни застосовують балістичне озброєння, запускають "Шахеди" та обстрілюють зі стратегічної авіації. Однак моряки-прикордонники роблять усе, аби захистити українців.
Попри напружений графік роботи та величезну відповідальність, настрій у моряків-прикордонників – бойовий. Робота на камбузі корабля Морської охорони кипить із самого ранку, передає 24 Канал у межах програми "Кордон.UA".
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Поки готується їжа, у кока Василя є хвилинка, аби подзвонити дружині.
"Їсти готую хлопцям, картоплю запікаю з м'ясом, хліб ріжу", – сказав дружині Василь.
Часу, аби зв'язатися з родиною, не так і багато. Зазвичай – це лічені хвилини, щоби просто почути голоси рідних. Про нормальний вихідний у родинному колі, як у мирні часи, – моряки вже не згадують, адже на війні вихідних немає.
Заступник командира корабля Морської охорони Андрій Яворський зауважив, що часу, аби поїхати провідати родину, не вистачає. Військові не бувають вдома місяцями – по пів року.
То огляди іноземних суден – приходиш з оглядів, одразу чергування в ППО. Думаєш: "Зараз почергував – ляжеш спати". А тут – тривога. Тільки тривога закінчилася, лягаєш – екстрене підготування корабля до бойового походу. І ти взагалі не спав,
– розказав Яворський.
Часу – 2 хвилини
Під час повітряної тривоги в екіпажу є 2 хвилини, аби прибути на бойовий пост. За час війни це доведено до автоматизму.
Піднявшись на ходовий місток, Юрій, оператор ПЗРК, за 10 секунд має привести озброєння в бойову готовність №1. До можливих загроз морські прикордонники готові щосекунди.
Тренування на кораблі проводяться ледь не щодня. Вони відрізняються хіба що тематикою. Більшість завдань вже відпрацьовано на практиці – у реальних бойових умовах.
"Боротьба за живучість, з пожежею, з водою, відбиття засобів повітряного нападу противника. Навіть відпрацьовувалися в ордері із залученням інших одиниць – кораблів, катерів ВМС – напади десантних операцій Росії, відбиття корабельних атак", – зазначив заступник командира корабля Морської охорони.
Моряки розповідають, що з приходом великої війни служба у морі ускладнилась в десятки разів. Про звичайні графіки та плани до перемоги можна забути.
"У мирний час все було за планом, був нормований робочий день. Зараз – це недозволена розкіш теж. Після війни будемо відпочивати", – наголосив Андрій Яворський.
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Війна застала ще у дитинстві
Війна моряка-прикордонника Данила застала на рідній Луганщині, коли йому було лише 13 років. Свої перші в житті обстріли він чудово пам'ятає, тому повномасштабне вторгнення для хлопця не стало неочікуваним.
"Я багато чого там побачив, і для мене це не новина. Це серйозніша та більша фаза війни. Ти вже був зібраний, бо ти знав, що як треба робити при тривогах, обстрілах ще з 2014 року", – розповів Данило.
Військовий пишається, що у такий нелегкий для країни час він разом з побратимами захищає українське море.
Я тут, можна сказати, проживаю свої найкращі роки й роблю найкращі речі. До 22 років я ніколи не бачив моря, а тут – я приїхав в Одесу, керую кораблем, виконую бойові завдання, захищаючи свою родину. Передусім, свою жінку, яка перебуває теж тут, в Одесі. Для мене – це честь, я щасливий за це,
– сказав моряк-прикордонник.
Бойовий настрій
Крилаті ракети, ворожі літаки, безпілотники та морські міни не дають спокою ані військовим, ані цивільним. Та попри постійні загрози, моряки-прикордонники щодня роблять усе, аби Україні було хоч трохи спокійніше й у морі, і в небі
"Люди втомлені, але налаштовані рішуче. Як вони кажуть: "Не ми цю війну почали, але нам її закінчувати". Такий настрій у колективу", – сказав заступник командира корабля Морської охорони.