За законопроєкт в цілому проголосувало 327 депутатів. Загальна чисельність Державної прикордонної служби України тепер становитиме 75 тисяч осіб. Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.
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Мета збільшення чисельності ДПСУ та подробиці законопроєкту
Особовий склад прикордонної служби доповнили саме військовослужбовцями, а не цивільними працівниками. Таке рішення пояснюють необхідністю захисту кордонів від російської агресії.
Згідно законопроєкту, загальна чисельність Державної прикордонної служби України протягом року з дня припинення або скасування воєнного стану на території України, становитиме до 75 тисяч осіб, у тому числі до 67 тисяч військовослужбовців.
Що передувало збільшенню чисельності ДПСУ
В березні уряд зареєстрував у Верховній раді законопроєкт №11091 "Про внесення зміни до пункту 1 розділу ІХ "Прикінцеві положення" закону України "Про Державну прикордонну службу України". Документ передбачав збільшення загальної кількості прикордонників на 15 тисяч людей.
Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що погодив посилення ДПСУ, в тому числі і збільшення чисельності прикордонних військ в розрахунку на довготривалий захист кордонів після війни.
Як посилюються Сили оборони України
- МЗС України 23 квітня видало розпорядження про тимчасову заборону надавати консульські послуги чоловікам за кордоном. Це рішення ухвалили для недопущення уникнення громадянами України військового обліку та мобілізації.
- У міністерстві дали детальне роз'яснення щодо того, чому вирішили призупинити надання консульських послуг чоловікам призовного віку за кордоном. Також МЗС відповіло на найпоширеніші питання українців.
- Також Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №11092, який не лише вдосконалить початкову загальновійськову підготовку, а й актуалізує її, адже зараз вона доволі суперечлива.
- Львівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки спільно з Львівською міською радою презентували другий відеоролик для мотивації вступу до війська.
- Міністр юстиції Денис Малюська розкрив плани щодо створення спеціальних підрозділів. У них будуть служити добровільно мобілізовані засуджені. Такі підрозділи, за його словами, зможуть ефективно допомагати українській армії, займаючись інженерними та фортифікаційними роботами, що є важливою частиною оборонної діяльності.