Основний посил відео – нагадати суспільству про те, що війна не так далеко, як це може здаватися.
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"Переповідати зміст не будемо, нехай кожен зробить свої висновки. Нагадаємо лише про історичні паралелі з 1939 роком. Кожен з нас має обов'язок докласти усіх зусиль, щоб ця історія ніколи не повторилася", – розповіли творці відеоролику.
Відео для роздумів
У відео дії розгортаються у квартирі. Спершу в кадрі покахують фото української сім’ї, малюнки дітей, а потім чоловіка, який голиться у ванній. Це російський військовий, що стає зрозуміло, коли він починає говорити по телефону російською.
Далі він одягає форму, а з вікна квартири видно львівську Ратушу.
Ідея інформаційної кампанії у тому, щоб довести до громадян важливість служби у війську. Адже, в найгіршому випадку – доведеться воювати у чужому.
"Ставай на захист України сьогодні!", – додають у кінці ролика.
Комунікація з населенням важлива
- Львівський ОТЦК та СП і Львівська міська рада спільно створють комунікаційні продукти для мотивації залучення до захисту країни.
- Це не перший інформаційний проєкт на тему мобілізації, над якими працюють міська рада Львова та ОТЦК. Весною у місті на тему мобілізації розмістили також зовнішню рекламу на бордах і сітілайтах.
- Зазначають, що Львів і надалі продовжуватиме випускати інформаційні продукти на тему призову, зокрема закликатиме відвідувати новостворений Центр рекрутингу української армії у Львові.