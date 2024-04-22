У Міноборони раніше заявляли, що електронний кабінет призовника планують запустити вже у другому кварталі 2024 року, тобто влітку.

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Що треба знати

По-перше, варто розуміти, що електронний кабінет розроблено для того, аби спростити процес актуалізації данних чоловіків призовного віку.

Відповідно до іншого ухваленого закону про мобілізацію під номером 10449, усі призовники, військовозобов’язані та резервісти протягом двох місяців мають оновити свої дані. Вони можуть це зробити, безпосердньо прибувши до ТЦК або ЦНАПу, або ж обрати найбільш зручний варіант – і актуалізувати дані через електронний кабінет.

У Міноборони зазначали, що е-кабінети будуть створені на кожного. Втім, реєструватися у ньому чи ні – це вибір самого військовозобов'язаного. Тобто реєстрація в ньому буде добровільною і ні до чого не зобов'язує.

Як працюватиме е-кабінет

Передбачено, що у кабінет можна буде зайти з будь-якого пристрою і подати дані у ТЦК. Крім того, військовозобов'язаний може перевірити, чи є про нього інформація в реєстрі "Оберіг".

Авторизація в е-кабінеті відбуватиметься через BankID або Дія.Підпис. База даних підтягуватиме в е-кабінет ПІБ, місце прописки, дату народження, сімейний стан, відомості про членів сім’ї, відомості про освіту тощо.

Крім того, в електронному кабінеті, зокрема, можна буде підтвердити бронювання.

Чи надсилатимуть повістки через е-кабінет

Варто зауважити, що народні депутати пропонували у новому законопроєкті про мобілізацію надсилати повістки через електронний кабінет. Втім, ця правка не знайшла підтримки в Комітеті нацбезпеки, тому її відхилили.

Отже, в електронні кабінети повістки надсилати не будуть.

Нагадаємо, що 16 квітня президент Зеленський підписав закон про мобілізацію 10449. Він вступить у силу вже 18 травня. Серед нововведень – скасування строкової служби і введення базової військової служби та підготовки, дозвіл на на відео- та фотофіксацію дій працівників ТЦК під час вручення повісток, обмеження прав для ухилянтів.