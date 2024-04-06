Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко розповіла в ефірі Суспільного, що законопроєкт зробить "революцію в армії щодо цифровізації". Адже військовозобов'язаний більше не має йти фізично у ТЦК та СП, пише 24 Канал.

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Як працюватиме електронний кабінет військовозобов'язаного

Громадяни зможуть з будь-якої зручної локації, з дому чи кафе, зайти в електронний кабінет Міноборони й оновити свої дані. Відповідно, ми вбачаємо, що це буде найбільш сервісний підхід до наших громадян, до військовозобов'язаних,

– розповіла заступниця Рустема Умєрова.

За її словами, Україну доєднає до всього цивілізованого світу те, що ми зможемо розміщувати свої ІТ-системи у "хмарах" країн-членів НАТО.

Це посилить наш кіберзахист, покращить обмін даними з партнерами. Зокрема:

ми зможемо отримувати більше розвідувальних даних,

Міноборони зможе самостійно визначати, які міжнародні стандарти у сфері безпеки інформації застосовувати саме для військових систем.

"Цей закон дає можливість удосконалити взаємодію реєстру "Оберіг" – це реєстр військовозобов'язаних призовників та резервістів. Ми надаємо можливість "Оберегу" через цей закон здійснювати обмін з іншими реєстрами й ми зможемо надати можливість ТЦК та СП отримувати більше відомостей про військовозобов'язаних, що своєю чергою виключить помилкові, дубльовані повістки, необхідність військовозобов'язаним додатково приходити для уточнення даних", – запевнила Катерина Черногоренко.

За її словами, новий законопроєкт забезпечить військовозобов'язаним життя без черг, допоможе провести смарт-мобілізацію, дасть можливість залучати військовозобов'язаних саме до тих професій та спеціальностей, де вони професійні.

Заступниця міністра оборони заявила, що також автоматизується послуга отримання статусу учасника бойових дій.

"Військові зможуть подавати електронну заявку про отримання такого статусу і це буде абсолютно оперативною, швидкою та зручною процедурою для всіх наших громадян", – заявила заступниця міністра.

Що передбачає цифровізація армії