У міністерстві також розповіли, що планують запустити послугу електронного бронювання військовозобов'язаних. Також планується введення електронного військового облікового документу – військового квитка.

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Електронний реєстр

Як пояснили в Міністерстві оборони, "Оберіг" – це єдиний електронний реєстр призовників, військовозобовʼязаних та резервістів. Він збирає, зберігає та обробляє дані для військового обліку. Раніше ці дані зберігали у паперових картках, тому їх було легко загубити. Метою реєстру ж є запобігання таким випадкам.

Зокрема, електронний реєстра "Оберіг" міститиме таку інформацію:

ПІБ, дата народження, стать;

паспортні дані, податковий номер;

місце проживання;

сімейний стан, відомості про членів сімʼї;

відомості про освіту, спеціалізацію;

стан здоров'я;

місце роботи;

відомості про судимість, кримінальну відповідальність.

Зазначається, що "Оберіг" дасть громадянам змогу оновлювати дані в ТЦК без потреби особистого візиту. Також він дозволить уникнути помилок внаслідок людського фактору – наприклад, коли одна людина отримує 2 – 3 повістки. Якщо ж говорити про студентів, то вони більше не матимуть брати в деканату довідку та нести її в ТЦК – все буде онлайн.

Окрім цього, новий реєстр має допомогти викорінити корупцію. Завдяки реєстру кожен крок щодо зміни даних відстежується та підтверджується електронним підписом. Працівники ТЦК і треті особи не можуть вносити непідтверджену інформацію до реєстру.

За три тижні взаємодії реєстру з Державною прикордонною службою прикордонники зупинили 230 спроб незаконного перетину кордону з використанням підроблених документів.

Для чого потрібен реєстр "Оберіг" – пояснення Міноборони

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