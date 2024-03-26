У міністерстві також розповіли, що планують запустити послугу електронного бронювання військовозобов'язаних. Також планується введення електронного військового облікового документу – військового квитка.
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Електронний реєстр
Як пояснили в Міністерстві оборони, "Оберіг" – це єдиний електронний реєстр призовників, військовозобовʼязаних та резервістів. Він збирає, зберігає та обробляє дані для військового обліку. Раніше ці дані зберігали у паперових картках, тому їх було легко загубити. Метою реєстру ж є запобігання таким випадкам.
Зокрема, електронний реєстра "Оберіг" міститиме таку інформацію:
- ПІБ, дата народження, стать;
- паспортні дані, податковий номер;
- місце проживання;
- сімейний стан, відомості про членів сімʼї;
- відомості про освіту, спеціалізацію;
- стан здоров'я;
- місце роботи;
- відомості про судимість, кримінальну відповідальність.
Зазначається, що "Оберіг" дасть громадянам змогу оновлювати дані в ТЦК без потреби особистого візиту. Також він дозволить уникнути помилок внаслідок людського фактору – наприклад, коли одна людина отримує 2 – 3 повістки. Якщо ж говорити про студентів, то вони більше не матимуть брати в деканату довідку та нести її в ТЦК – все буде онлайн.
Окрім цього, новий реєстр має допомогти викорінити корупцію. Завдяки реєстру кожен крок щодо зміни даних відстежується та підтверджується електронним підписом. Працівники ТЦК і треті особи не можуть вносити непідтверджену інформацію до реєстру.
За три тижні взаємодії реєстру з Державною прикордонною службою прикордонники зупинили 230 спроб незаконного перетину кордону з використанням підроблених документів.
Для чого потрібен реєстр "Оберіг" – пояснення Міноборони
Новини Міноборони
- Міноборони ще восени минулого року упровадило нову систему рекрутингу до війська. Там розповіли, що кандидат зможе обрати вакантну посаду та відповідну військову частину, подавши заявку одним з способів. Так, українець може звернутися до рекрутерів у Центрах надання адміністративних послуг, або ж заповнити форму на одному з сайтів пошуку роботу. Після цього його чекає співбесіда та підготовка до служби.
- Міноборони також розповіло, що новий законопроєкт про мобілізацію спрямований на те, щоб замінити 330 тисяч виснажених військовослужбовців. Мовиться про тих, хто зараз перебуває на полі бою. Водночас суперечки щодо нього досі тривають – щодо нього внесли понад 4000 правок.
- Окрім цього, Міноборони прокоментувало будівництво фортифікацій. За їх словами, з приходом весни будівництво фортифікацій на фронті ускладнилося. Однак робота на цьому напрямку ведеться щодня.