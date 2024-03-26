В министерстве также рассказали, что планируют запустить услугу электронного бронирования военнообязанных. Также планируется введение электронного военного учетного документа – военного билета.
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Электронный реестр
Как пояснили в Министерстве обороны, "Оберег" – это единый электронный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Он собирает, хранит и обрабатывает данные для воинского учета. Ранее эти данные хранили в бумажных карточках, поэтому их было легко потерять. Целью реестра же является предотвращение таких случаев.
В частности, электронный реестр "Оберег" будет содержать следующую информацию:
- ФИО, дата рождения, пол;
- паспортные данные, налоговый номер;
- место жительства;
- семейное положение, сведения о членах семьи сведения о членах семьи;
- сведения об образовании, специализации;
- состояние здоровья;
- место работы;
- сведения о судимости, уголовной ответственности.
Отмечается, что "Оберег" даст гражданам возможность обновлять данные в ТЦК без необходимости личного визита. Также он позволит избежать ошибок вследствие человеческого фактора – например, когда один человек получает 2 – 3 повестки. Если же говорить о студентах, то они больше не будут брать в деканате справку и нести ее в ТЦК – все будет онлайн.
Кроме этого, новый реестр должен помочь искоренить коррупцию. Благодаря реестру каждый шаг по изменению данных отслеживается и подтверждается электронной подписью. Работники ТЦК и третьи лица не могут вносить неподтвержденную информацию в реестр.
За три недели взаимодействия реестра с Государственной пограничной службой пограничники остановили 230 попыток незаконного пересечения границы с использованием поддельных документов.
Для чего нужен реестр "Оберег" – объяснение Минобороны
Новости Минобороны
- Минобороны еще осенью прошлого года внедрило новую систему рекрутинга в армию. Там рассказали, что кандидат сможет выбрать вакантную должность и соответствующую воинскую часть, подав заявку одним из способов. Так, украинец может обратиться к рекрутерам в Центрах предоставления административных услуг, или заполнить форму на одном из сайтов поиска работу. После этого его ждет собеседование и подготовка к службе.
- Минобороны также рассказало, что новый законопроект о мобилизации направлен на то, чтобы заменить 330 тысяч истощенных военнослужащих. Речь идет о тех, кто сейчас находится на поле боя. В то же время споры по нему до сих пор продолжаются – по нему внесли более 4000 правок.
- Кроме этого, Минобороны прокомментировало строительство фортификаций. По их словам, с приходом весны строительство фортификаций на фронте усложнилось. Однако работа на этом направлении ведется ежедневно.