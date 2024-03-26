В министерстве также рассказали, что планируют запустить услугу электронного бронирования военнообязанных. Также планируется введение электронного военного учетного документа – военного билета.

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Электронный реестр

Как пояснили в Министерстве обороны, "Оберег" – это единый электронный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Он собирает, хранит и обрабатывает данные для воинского учета. Ранее эти данные хранили в бумажных карточках, поэтому их было легко потерять. Целью реестра же является предотвращение таких случаев.

В частности, электронный реестр "Оберег" будет содержать следующую информацию:

ФИО, дата рождения, пол;

паспортные данные, налоговый номер;

место жительства;

семейное положение, сведения о членах семьи сведения о членах семьи;

сведения об образовании, специализации;

состояние здоровья;

место работы;

сведения о судимости, уголовной ответственности.

Отмечается, что "Оберег" даст гражданам возможность обновлять данные в ТЦК без необходимости личного визита. Также он позволит избежать ошибок вследствие человеческого фактора – например, когда один человек получает 2 – 3 повестки. Если же говорить о студентах, то они больше не будут брать в деканате справку и нести ее в ТЦК – все будет онлайн.

Кроме этого, новый реестр должен помочь искоренить коррупцию. Благодаря реестру каждый шаг по изменению данных отслеживается и подтверждается электронной подписью. Работники ТЦК и третьи лица не могут вносить неподтвержденную информацию в реестр.

За три недели взаимодействия реестра с Государственной пограничной службой пограничники остановили 230 попыток незаконного пересечения границы с использованием поддельных документов.

Для чего нужен реестр "Оберег" – объяснение Минобороны

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