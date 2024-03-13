Об этом в эфире телемарафона рассказал глава администрации Государственной специальной службы транспорта Минобороны Богдан Бондар. Он отметил, что сейчас проблемы возникают из-за близости грунтовых вод.

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Проблемы в строительстве

Богдан Бондар отметил, что строительство фортификационных сооружений проводится на постоянной основе, однако сейчас там изменились акценты.

Учитывая изменения в обстановке, было принято решение о том, чтобы изменить акценты, начать более устойчивое оборудование с дополнительными элементами, которые позволят надежно защитить наших воинов для выполнения ими боевых задач,

– сказал он.

Как сообщил чиновник, на фронте должен реализовываться комплекс действий, не только фортификационные сооружения и инженерные мероприятия. Говорится об усилении ПВО и привлечении авиации, которая будет помогать бороться с ФАБами и с другим высокоточным оружием. В то же время Бондар добавляет, что эти фортификационные сооружения позволят сохранить жизни, создать надлежащие условия, чтобы военные могли достойно давать отпор врагу.

Одной из проблем, мешающих строительству фортификаций, являются природные условия. С наступлением весны грунтовые воды подошли близко – они не дают в полной мере выполнять задачи. К тому же враг постоянно обстреливает укрепления.

Ежедневно продолжается работа. Но ежедневно идут разрушения, надо восстанавливать, делать новые сооружения. Противник постоянно обстреливает, применяет FPV-дроны. Мы развиваем эти сооружения с учетом новых тактик оккупантов,

– отметил Бондар.

Зеленский о фортификации

Владимир Зеленский в интервью французским медиа BFM TV и Le Monde отметил, что строительство фортификаций – это постоянный процесс. По его словам, говорится не о сотнях, а тысячи километров соответствующих сооружений

Он добавил, что это сложная задача, которую надо выполнить, чтобы стоять независимо от изменений времен года и независимо от тех боевых арсеналов, которые применяет враг при обстрелах.

Это одна из самых сложных задач – фортификационные сооружения. Но у нас есть три линии обороны. И эти сооружения, фортификации, строятся не только в одной линии. Это три линии против врага в отдельных областях нашего государства,

– объяснил президент.

Фортификации строятся на Востоке, Юге, Севере. Президент добавил, что никто не говорит о вероятности прихода россиян с территории Беларуси. Как отметил Зеленский, там ядро оккупантов было ликвидировано. Украина строит оборонительные сооружения для себя.

Оборона Украины