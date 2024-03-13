Об этом в эфире телемарафона рассказал глава администрации Государственной специальной службы транспорта Минобороны Богдан Бондар. Он отметил, что сейчас проблемы возникают из-за близости грунтовых вод.
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Проблемы в строительстве
Богдан Бондар отметил, что строительство фортификационных сооружений проводится на постоянной основе, однако сейчас там изменились акценты.
Учитывая изменения в обстановке, было принято решение о том, чтобы изменить акценты, начать более устойчивое оборудование с дополнительными элементами, которые позволят надежно защитить наших воинов для выполнения ими боевых задач,
– сказал он.
Как сообщил чиновник, на фронте должен реализовываться комплекс действий, не только фортификационные сооружения и инженерные мероприятия. Говорится об усилении ПВО и привлечении авиации, которая будет помогать бороться с ФАБами и с другим высокоточным оружием. В то же время Бондар добавляет, что эти фортификационные сооружения позволят сохранить жизни, создать надлежащие условия, чтобы военные могли достойно давать отпор врагу.
Одной из проблем, мешающих строительству фортификаций, являются природные условия. С наступлением весны грунтовые воды подошли близко – они не дают в полной мере выполнять задачи. К тому же враг постоянно обстреливает укрепления.
Ежедневно продолжается работа. Но ежедневно идут разрушения, надо восстанавливать, делать новые сооружения. Противник постоянно обстреливает, применяет FPV-дроны. Мы развиваем эти сооружения с учетом новых тактик оккупантов,
– отметил Бондар.
Зеленский о фортификации
Владимир Зеленский в интервью французским медиа BFM TV и Le Monde отметил, что строительство фортификаций – это постоянный процесс. По его словам, говорится не о сотнях, а тысячи километров соответствующих сооружений
Он добавил, что это сложная задача, которую надо выполнить, чтобы стоять независимо от изменений времен года и независимо от тех боевых арсеналов, которые применяет враг при обстрелах.
Это одна из самых сложных задач – фортификационные сооружения. Но у нас есть три линии обороны. И эти сооружения, фортификации, строятся не только в одной линии. Это три линии против врага в отдельных областях нашего государства,
– объяснил президент.
Фортификации строятся на Востоке, Юге, Севере. Президент добавил, что никто не говорит о вероятности прихода россиян с территории Беларуси. Как отметил Зеленский, там ядро оккупантов было ликвидировано. Украина строит оборонительные сооружения для себя.
Оборона Украины
- Разведка Британии сообщила, что Украина ускорила строительство фортификационных сооружений на разных участках фронта. Там убеждены, что это повлияет на возможность россиян наступать – если они продолжат попытки, то будут нести потери. Дальнейшие прорывные операции россиян маловероятны.
- Работа ведется на всех направлениях – в частности, есть потребность в обновлении фортификаций на правом берегу Днепра. Как рассказала Наталья Гуменюк, если вероятность высадки войск достигает одного или половины процента, то те участки должны быть укреплены. В то же время она добавила, что река Днепр сама по себе является преградой для россиян.
- На Харьковщине продолжается уже третий этап возведения оборонительных сооружений. В масштабную линию обороны входят и так называемые "зубы дракона", и опорные пункты, и блиндажи, и противотанковые рвы, которые возводят по проекту Министерства обороны.