Про це в ефірі телемарафону розповів глава адміністрації Державної спеціальної служби транспорту Міноборони Богдан Бондар. Він зазначив, що зараз проблеми виникають через близькість ґрунтових вод.

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Проблеми у будівництві

Богдан Бондар зазначив, що будівництво фортифікаційних споруд проводиться на постійній основі, однак наразі там змінилися акценти.

З огляду на зміни в обстановці, було ухвалено рішення про те, щоб змінити акценти, розпочати більш стійке обладнання з додатковими елементами, які дадуть змогу надійно захистити наших воїнів для виконання ними бойових завдань,

– сказав він.

Як повідомив посадовець, на фронті має реалізовуватися комплекс дій, не тільки фортифікаційні споруди та інженерні заходи. Мовиться про посилення ППО й залучення авіації, яка допомагатиме боротися з ФАБами й з іншою високоточною зброєю. Водночас Бондар додає, що ці фортифікаційні споруди дозволять зберегти життя, створити належні умови, щоб військові могли гідно давати відсіч ворогу.

Однією з проблем, що заважають будівництву фортифікацій, є природні умови. З настанням весни грунтові води підійшли близько – вони не дають повною мірою виконувати завдання. До того ж ворог постійно обстрілює укріплення.

Щоденно триває робота. Але щоденно йдуть руйнування, треба відновлювати, робити нові споруди. Противник постійно обстрілює, застосовує FPV-дрони. Ми розбудовуємо ці споруди з урахуванням нових тактик окупантів,

– зазначив Бондар.

Зеленський про фортифікації

Володимир Зеленський в інтерв'ю французьким медіа BFM TV та Le Monde зазначив, що будівництво фортифікацій – це постійний процес. За його словами, мовиться не про сотні, а тисячі кілометрів відповідних споруд

Він додав, що це складне завдання, яке треба виконати, щоб стояти незалежно від змін пір року і незалежно від тих бойових арсеналів, які застосовує ворог при обстрілах.

Це одне з найскладніших завдань – фортифікаційні споруди. Але у нас є три лінії оборони. І ці споруди, фортифікації, будуються не тільки в одній лінії. Це три лінії проти ворога в окремих областях нашої держави,

– пояснив президент.

Фортифікації будуються на Сході, Півдні, Півночі. Президент додав, що ніхто не говорить про вірогідність приходу росіян з території Білорусі. Як зазначив Зеленський, там ядро окупантів було ліквідовано. Україна будує оборонні споруди для себе.

Оборона України