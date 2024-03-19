Министерство обороны Украины сообщило, что электронный военный учетный документ будет выпиской из реестра с учетным статусом гражданина. Кроме этого, в ведомстве анонсировали услугу электронного бронирования военнообязанных через Обериг.

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Что такое реестр "Оберіг"

Это единый электронный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Он призван уменьшить количество ошибок вследствие человеческого фактора и сэкономить ресурсы государства и человека благодаря цифровизации. Отдельное преимущество – предотвращения коррупции. Благодаря реестру каждый шаг по изменению данных отслеживается и подтверждается электронной подписью,

– сообщили в Минобороны.

Ранее все данные хранились в бумажных карточках в ТЦК. Эти данные можно было легко потерять или потерять.



Для чего нужен реестр "Оберег" / Инфографика Минобороны

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Какие данные будут хранить в электронном реестре

В Минобороны рассказали, что в реестре будут храниться данные призывников, военнообязанных и резервистов, в частности:

ФИО, дата рождения, пол;

паспортные данные, ИНН;

место жительства;

данные о членах семьи;

информация об образовании и профессии;

состояние здоровья;

место работы;

данные о судимости, уголовной ответственности.

Также у граждан будет электронный военно-учетный документ. Это выписка из реестра, что будет свидетельствовать об учетном статусе человека – где он стоит на учете, или пригоден к службе и тому подобное.