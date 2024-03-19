Министерство обороны Украины сообщило, что электронный военный учетный документ будет выпиской из реестра с учетным статусом гражданина. Кроме этого, в ведомстве анонсировали услугу электронного бронирования военнообязанных через Обериг.
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Что такое реестр "Оберіг"
Это единый электронный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.
Он призван уменьшить количество ошибок вследствие человеческого фактора и сэкономить ресурсы государства и человека благодаря цифровизации. Отдельное преимущество – предотвращения коррупции. Благодаря реестру каждый шаг по изменению данных отслеживается и подтверждается электронной подписью,
– сообщили в Минобороны.
Ранее все данные хранились в бумажных карточках в ТЦК. Эти данные можно было легко потерять или потерять.
Для чего нужен реестр "Оберег" / Инфографика Минобороны
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Какие данные будут хранить в электронном реестре
В Минобороны рассказали, что в реестре будут храниться данные призывников, военнообязанных и резервистов, в частности:
- ФИО, дата рождения, пол;
- паспортные данные, ИНН;
- место жительства;
- данные о членах семьи;
- информация об образовании и профессии;
- состояние здоровья;
- место работы;
- данные о судимости, уголовной ответственности.
Также у граждан будет электронный военно-учетный документ. Это выписка из реестра, что будет свидетельствовать об учетном статусе человека – где он стоит на учете, или пригоден к службе и тому подобное.