Міністерство оборони України повідомило, що електронний військовий обліковий документ буде випискою з реєстру з обліковим статусом громадянина. Крім цього, у відомстві анонсували послугу електронного бронювання військовозобов'язаних через Оберіг.

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Що таке реєстр "Оберіг"

Це єдиний електронний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Він покликаний зменшити кількість помилок внаслідок людського фактору і заощадити ресурси держави та людини завдяки цифровізації. Окрема перевага – запобігання корупції. Завдяки реєстру кожен крок щодо зміни даних відслідковується та підтверджується електронним підписом,

– повідомили в Міноборони.

Раніше всі дані зберігалися у паперових картках в ТЦК. Ці дані можна було легко згубити або втратити.



Для чого потрібен реєстр "Оберіг" / Інфографіка Міноборони

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Які дані зберігатимуть в електронному реєстрі

У Міноборони розповіли, що в реєстрі зберігатимуться дані призовників, військовозобов'язаних і резервістів, зокрема:

ПІБ, дата народження, стать;

паспортні дані, ІПН;

місце проживання;

дані про членів сім'ї;

інформація про освіту та фах;

стан здоров’я;

місце роботи;

дані про судимість, кримінальну відповідальність.

Також у громадян буде електронний військово-обліковий документ. Це витяг з реєстру, що свідчитиме про обліковий статус людини – де він стоїть на обліку, чи придатний до служби тощо.