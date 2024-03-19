Міністерство оборони України повідомило, що електронний військовий обліковий документ буде випискою з реєстру з обліковим статусом громадянина. Крім цього, у відомстві анонсували послугу електронного бронювання військовозобов'язаних через Оберіг.
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Що таке реєстр "Оберіг"
Це єдиний електронний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів.
Він покликаний зменшити кількість помилок внаслідок людського фактору і заощадити ресурси держави та людини завдяки цифровізації. Окрема перевага – запобігання корупції. Завдяки реєстру кожен крок щодо зміни даних відслідковується та підтверджується електронним підписом,
– повідомили в Міноборони.
Раніше всі дані зберігалися у паперових картках в ТЦК. Ці дані можна було легко згубити або втратити.
Для чого потрібен реєстр "Оберіг" / Інфографіка Міноборони
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Які дані зберігатимуть в електронному реєстрі
У Міноборони розповіли, що в реєстрі зберігатимуться дані призовників, військовозобов'язаних і резервістів, зокрема:
- ПІБ, дата народження, стать;
- паспортні дані, ІПН;
- місце проживання;
- дані про членів сім'ї;
- інформація про освіту та фах;
- стан здоров’я;
- місце роботи;
- дані про судимість, кримінальну відповідальність.
Також у громадян буде електронний військово-обліковий документ. Це витяг з реєстру, що свідчитиме про обліковий статус людини – де він стоїть на обліку, чи придатний до служби тощо.