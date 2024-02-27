Електронний кабінет призовника може з'явитися на початку другого кварталу 2024 року. Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко. За її словами, вказаний термін є досить коротким для подібних інструментів – "можна сказати миттєвий".
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Які функції будуть доступні
В електронному кабінеті для військових буде можливість отримати "Сертифікат захисника" – витяг з реєстру "Оберіг" про військовозобов’язаного. Заступниця міністра зазначила, що в кабінеті вивантажуватиметься електронний документ із QR-кодом, схожим на COVID-сертифікат.
Крім того, готується функціонал, в якому директор підприємства зможе запросити бронювання своїх працівників.
У кабінеті військовозобов’язаного буде і можливість оновити дані без відвідування ТЦК, що має звільнити від зайвої бюрократії, ксерокопій тощо.
Не потрібно буде нести купу документів. Ми зможемо отримувати ці дані в режимі реального часу з інших реєстрів,
– підкреслила Катерина Черногоренко.
Розгляд законопроєкту про мобілізацію: що відомо
- 7 лютого Верховна Рада підтримала оновлену версію законопроєкту про мобілізацію у першому читанні. Після цього депутати почали подавати правки до документа, який розглядатимуть у другому читанні. У парламенті сказали, що загалом було подано понад 4 000 правок.
- Серед основних запропонованих правок було збільшення термінів бронювання працівників з 6 до 12 місяців, а також введення можливості автоматичного продовження "броні". Також правки стосувалися узаконення мобілізації деяких категорій засуджених осіб, які звільнені від відбування покарання.
- За словами нардепа Ярослава Железняка, вже з 27 лютого Комітет з питань нацбезпеки почне готувати законопроєкт до другого читання. А з 6 березня законопроєкт почнуть розглядати в Раді.