Электронный кабинет призывника может появиться в начале второго квартала 2024 года. Об этом рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко. По ее словам, указанный срок является достаточно коротким для подобных инструментов – “можно сказать мгновенный”.
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Какие функции будут доступны
В электронном кабинете для военных будет возможность получить "Сертификат защитника" – выписку из реестра "Оберег" о военнообязанном. Заместитель министра отметила, что в кабинете будет выгружаться электронный документ с QR-кодом, похожим на COVID-сертификат.
Кроме того, готовится функционал, в котором директор предприятия сможет пригласить бронирование своих работников.
В кабинете военнообязанного будет и возможность обновить данные без посещения ТЦК, что должно освободить от лишней бюрократии, ксерокопий и тому подобное.
Не нужно будет нести кучу документов. Мы сможем получать эти данные в режиме реального времени из других реестров,
– подчеркнула Екатерина Черногоренко.
Рассмотрение законопроекта о мобилизации: что известно
- 7 февраля Верховная Рада поддержала обновленную версию законопроекта о мобилизации в первом чтении. После этого депутаты начали подавать правки к документу, который будут рассматривать во втором чтении. В парламенте сказали, что в целом было подано более 4 000 правок.
- Среди основных предложенных поправок было увеличение сроков бронирования работников с 6 до 12 месяцев, а также введение возможность автоматического продления "брони". Также правки касались узаконивания мобилизации некоторых категорий осужденных лиц, которые освобождены от отбывания наказания.
- По словам нардепа Ярослава Железняка, уже с 27 февраля Комитет по вопросам нацбезопасности начнет готовить законопроект ко второму чтению. А с 6 марта законопроект начнут рассматривать в Раде.