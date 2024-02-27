Электронный кабинет призывника может появиться в начале второго квартала 2024 года. Об этом рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко. По ее словам, указанный срок является достаточно коротким для подобных инструментов – “можно сказать мгновенный”.

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Какие функции будут доступны

В электронном кабинете для военных будет возможность получить "Сертификат защитника" – выписку из реестра "Оберег" о военнообязанном. Заместитель министра отметила, что в кабинете будет выгружаться электронный документ с QR-кодом, похожим на COVID-сертификат.

Кроме того, готовится функционал, в котором директор предприятия сможет пригласить бронирование своих работников.

В кабинете военнообязанного будет и возможность обновить данные без посещения ТЦК, что должно освободить от лишней бюрократии, ксерокопий и тому подобное.

Не нужно будет нести кучу документов. Мы сможем получать эти данные в режиме реального времени из других реестров,

– подчеркнула Екатерина Черногоренко.

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