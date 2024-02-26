Важный вопрос, который должен решить закон – справедливость. То есть, как рассказал 24 Каналу военный эксперт Павел Нарожный, все слои населения без исключений должны участвовать в мобилизации.

Самое главное Обновленный законопроект о мобилизации: все о документе, который подали в Раду

"Чтобы не летали в воздухе некоторые идеи, что можно будет за деньги абсолютно официально откупиться. Нет, это неправильно", – подчеркнул военный эксперт.

Аргумент вроде "У меня зарплата 40 тысяч, я служить не буду" выглядит так, что воевать должны только те, кто не может получить такую зарплату. Такая история не о честности.

Служить должны абсолютно все,

– отметил Нарожный.

Очень хороший пример закона о мобилизации в США, который происходит по следующему алгоритму:

на государственном телевидении проводится лотерея;

ведущий вытягивает шарик, на котором написано, к примеру "1 сентября";

все, кто родился в этот день и месяц, идут служить без учета того "где" и "кем" ты работаешь, есть бронь или нет.

Это называется справедливость. Надеюсь, в законе о мобилизации будет заложено именно это, чтобы все отслужили в армии,

– констатировал Павел Нарожный.

Работа найдется для каждого

По словам Нарожного, каждый украинец сейчас должен думать, как он будет служить армии или помогать. Просто донатить – не выход. Надо помогать руками. На фронте не 100 или 1000 гривен необходимы, а нужен живой человек, который выполняет конкретные задачи.

Речь идет не только о боевых задачах вроде "стрелять во врага из автомата", но и ремонтировать грузовики, варить кашу, грузить какую-то кладь или даже считать валенки.

В армии есть очень много разнообразных задач. Мы все, я более чем уверен, каким-то образом отслужим за ближние один – два – три года,

– подчеркнул Нарожный.

Как происходит распределение мобилизованных

Павел Нарожный объяснил, если человек не имеет никакой военной специальности, он попадет в пехоту – вероятность 20%.

Если человек умеет ремонтировать технику, он будет механиком или водителем – гарантия 100%.

Если человек умеет работать на компьютере, пользуется Excel и другими программами, он будет сидеть в штабе, вести телеграм-каналы и обрабатывать документы – вероятнее всего.

Таких людей банально не хватает,

– отметил военный эксперт.

Если у человека узкая отрасль, например специалист по дронам или водитель с категориями С – D, каждый комбриг будет биться за него, чтобы он попал именно в их подразделение.

Заметьте! Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об увольнении в запас срочников после завершения срока службы во время военного положения.

"Всем мужчинам, которые боятся призыва, рекомендую зайти на сайт "Lobby X". Там есть список армейских вакансий. Вы увидите с большой вероятностью вакансию именно для вас: айтишная, не айтишная, механик и так далее. Также дефицитная специальность в армии – повар. Человек, который умеет готовить еду и сможет накормить сотню людей", – отметил Павел Нарожный.

Основные пункты законопроекта