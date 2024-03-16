У міністерстві показали детальну інструкцію, яка допоможе охочим зрозуміти алгоритм приєднання до ЗСУ шляхом рекрутингу. У ній покроково описані всі процеси, які необхідно пройти перед тим, як стати частиною українського війська.

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Алгоритм рекрутингу

У Міноборони розповіли, що кандидат зможе обрати вакантну посаду та відповідну військову частину, подавши заявку одним з способів. Так, українець може звернутися до рекрутерів у Центрах надання адміністративних послуг, або ж заповнити форму на одному з сайтів – Lobby X, Work.ua, Robota.ua або OLX.

Окрім цього, знайти потрібну вакансію можна на сайтах або у рекрутингових центрах окремих військових частин, а також можна звернутися безпосередньо до ТЦК та СП.

Після вибору конкретної посади – самостійно, або ж з допомогою рекрутера – кандидат проходить співбесіду з відповідною військовою частиною. Окрім розмови, вона включає перевірку фізичної підготовки та психологічно діагностичне тестування.

Якщо частина входить до переліку пріорітетного комплектування, то рекомендаційний лист кандидата одразу стає обов’язковим до врахування при подальшому оформленні. Якщо ні, то перед видачею рекомендаційного листа залучення кандидата повинне затвердити ще вище командування військової частини. Далі особа повинна відвідати ТЦК для таких процедур:

уточнення облікових даних;

проходження ВЛК;

проходження відбору та формування особової справи

Якщо особа має відповідний військовий досвід, то його образу направляють до військової частини. Якщо ж кандидат є новобранцем або проходив службу за іншою спеціалізацією, то його направляють до відповідного навчального центру.

Детальна інфографіка про те, як відбувається рекрутинг / Міноборони

Найефективніший метод

Командирка взводу ЗСУ Оксана Рубаняк переконана, що рекрутинг – це найефективніший метод мобілізації. Як вона зазначила, що давно потрібна була мобілізаційна компанія, яка пояснить, ким особа буде у війську.

Людина може бути як стрільцем, снайпером, кулеметником, так і бути залученим до ІТ-сфери. Наприклад, якщо людина розбирається у різних програмах, то її можуть залучити до пілотних операторів розвідувальних дронів, що працюють на далеку дистанцію. І там вона буде корисна.