Морські акули контрнаступу: як надводні дрони можуть нищити російський флот у Чорному морі

Чорноморський флот Росії завжди був її гордістю та вважався важливим фактором. Але це було ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну. Нині ж склалася парадоксальна ситуація – росіяни втратили свій флагман і не ризикують зайвий раз виходити у відкрите море. Раніше боялися українських ракет і "байрактарів", нині до цього списку приєдналися надводні дрони.

Контроль над Чорним морем поступово переходить до України, яка взагалі не має великих кораблів, натомість створила такий собі "москітний флот" із надводних дронів, які почали регулярно влаштовувати полювання на російські кораблі. 24 Канал проаналізував, який потенціал у дронів паралізувати морську логістику окупантів. Не лише в Чорному, а й в Азовському морях.

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Кіберпанк на воді: чому дрони так потрібні Україні

Це не підводний човен, який будується роками, коштує шалених грошей і в умовах домінування Чорноморського флоту Росії є дуже ризикованою інвестицією, що буде працювати лише в умовах відносного кількісного паритету з росіянами.

Надводний дрон – швидкий, маневренний і непомітний для ворога (що вже декілька разів довів у бойових умовах).

Для України це перспективний та дуже ефективний напрямок. Надводні дрони зрозумілі у виробництві –Україна має відповідні технології, матеріали, потужності та спроможності. Вони відносно дешеві (у порівнянні з кораблями, нагадаємо, російський "вбивця авіаносців" –крейсер "Москва" –коштував близько 700 мільйонів доларів), їх можна зробити швидко і багато.

Фактично, це нове прочитання концепції японських камікадзе, але без героїчної жертовності пілотів та з більшою точністю, ефективністю та усіма переваги епохи кіберпанку.

Атака на Севастополь народними дронами

Повноцінний вихід на сцену українські надводні дрони здійснили ще 29 жовтня 2022 року, коли на очах в окупантів влаштували сафарі на їхні кораблі в Карантинній бухті. Це була справжня істерика – шоковані росіяни від люті та безпорадності погрожували розірвати "зернову угоду", проте, отримали вказівки від Туреччини та ООН не робити цього та спостерігати, що буде далі.

Цікаво, що спонсорами гастролей стали всі українці, адже на флот морських дронів збирали пожертви всією країною – це робили як відомі блогери (Ігор "Лачен" Лаченков, Сергій Стерненко та інші), так і платформа United 24. Зокрема, зробити свій внесок можна було просто під час перегляду футбольних матчів – ініціативу активно рекламували на телебаченні, зокрема, на Megogo та на численних українських каналах.

Севастополь, 22 березня 2023 року / Скриншот

Велике продовження "морської бавовни" сталося 22 березня 2023 року. Тоді українські надводні дрони завітали до Севастополя, а українці та люди доброї волі по всьому світу побачили, на що пішли їхні донати.

Атака дронів у бухті Севастополя 23 березня 2023 року: дивіться відео

Завдяки атаці дронів окупанти не мали змоги обстрілювати Україну крилатими ракетами морського базування, а два носії ракет у паніці були відведені з бухти. Також було взагалі зупинено роботу морського транспорту ворога.

Що це було Який саме дрон наробив "бавовни" 22 березня 2023 – невідомо. Схоже, це нова розробка українських майстрів. І це лише один із родини надводних дронів, адже восени минулого року російський корабель "Адмірал Макаров" атакували інші пристрої – катери-камікадзе.



У ЗСУ наразі не називають, що це за машини, їхні офіційні назви невідомі. Втім, дещо ми все ж знаємо – у листопаді 2022 року експерти Який саме дрон наробив "бавовни" 22 березня 2023 – невідомо. Схоже, це нова розробка українських майстрів. І це лише один із родини надводних дронів, адже восени минулого року російський корабель "Адмірал Макаров" атакували інші пристрої – катери-камікадзе.У ЗСУ наразі не називають, що це за машини, їхні офіційні назви невідомі. Втім, дещо ми все ж знаємо – у листопаді 2022 року експерти Defence Express повідомили тактико-технічні характеристики осіннього виробника "морської бавовни".

Характеристики безпілотного безіменного надводного катеру-камікадзе:

довжина – 5,5 метра;

повна вага – до 1000 кілограмів;

бойове навантаження – до 200 кілограмів;

операційний радіус дії – до 400 кілометрів;

дальність ходу – до 800 кілометрів;

автономність – до 60 годин;

максимальна швидкість – 80 кілометрів на годину;

способи навігації – автоматична GNSS, інерційна, візуальна;

передача відеоінформації – до трьох відеопотоків HD;

криптозахист – шифрування 256 біт.

Повідомляється, що це українська розробка. Її вартість складає близько 10 мільйонів гривень. Планувалося закупити сто одиниць таких безпілотних катерів. Проєкт "під ключ" це – катер-камікадзе, наземна автономна станція управління, система транспортування і зберігання.

Український катер-камікадзе, що наробив "бавовни" восени 2022 року у Севастополі / фото з Defence Express

Навесні 2023 року у Севастополі гостював інший апарат, менший за розмірами та з "гладкішою" конструкцією.

Можливо, це збіг, але волонтер Ігор Лаченков у себе в твітері виклав грайливі фото з невідомим морським надводним апаратом під назвою "Бахмут". За кілька годин після атаки на окупований Севастополь. Він наразі ніяк це не пояснив і запропонував підписникам додумати все самостійно.

Волонтер "Лачен" пропонує зіграти у гру:

Наразі невідомі і характеристики "Бахмуту", як і те, чи це назва окремого апарату або ж моделі дронів. Проте, схоже, що скоро про них будуть знати всі, а українські надводні дрони будуть діяти не лише в Чорному, а й в Азовському морях. Ну, а росіянам варто вже починати думати про новий пам'ятник затонулим кораблям.