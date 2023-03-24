Морские акулы контрнаступления: как надводные дроны могут уничтожать российский флот в Черном море

Черноморский флот России всегда являлся ее гордостью и считался важным фактором. Но это было еще до начала полномасштабного вторжения в Украину. Теперь же сложилась парадоксальная ситуация – россияне потеряли свой флагман и не рискуют лишний раз выходить в открытое море. Раньше боялись украинских ракет и "байрактаров", сейчас к этому списку присоединились надводные дроны.

Контроль над Черным морем постепенно переходит к Украине, которая вообще не имеет больших кораблей, а создала некий "москитный флот" из надводных дронов, которые начали регулярно устраивать охоту на российские корабли. 24 Канал проанализировал, какой потенциал у дронов парализовать морскую логистику оккупантов. Не только в Черном, но и в Азовском морях.

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Киберпанк на воде: почему дроны так нужны Украине

Это не подлодка, которая строится годами, стоит безумных денег и в условиях доминирования Черноморского флота России является очень рискованной инвестицией, которая будет работать только в условиях относительного количественного паритета с россиянами.

Надводный дрон – быстрый, маневренный и незаметный для врага ( что уже несколько раз доказано в боевых условиях).

Для Украины это перспективное и очень эффективное направление. Надводные дроны понятны в производстве –у Украины есть соответствующие технологии, материалы, мощности и способности. Они относительно дешевы (по сравнению с кораблями, напомним, российский "убийца авианосцев" крейсер "Москва" –стоил около 700 миллионов долларов), их можно сделать быстро и много.

Фактически это новое прочтение концепции японских камикадзе, но без героической жертвенности пилотов и с большей точностью, эффективностью и всеми преимуществами эпохи киберпанка.

Атака на Севастополь народными дронами

Полноценный выход на сцену украинские надводные дроны совершили еще 29 октября 2022 года, когда на глазах у оккупантов устроили сафари на их корабли в Карантинной бухте. Это была настоящая истерика – шокированные россияне от ярости и беспомощности грозились расторгнуть "зерновое соглашение", однако получили указания от Турции и ООН не делать этого и наблюдать, что будет дальше.

Интересно, что спонсорами гастролей стали все украинцы, ведь на флот морских дронов собирали пожертвования всей страной – это делали как известные блогеры (Игорь "Лачен" Лаченков, Сергей Стерненко и другие), так и платформа United 24. В частности, внести свой вклад можно было просто во время просмотра футбольных матчей – инициативу активно рекламировали по телевидению, в частности, на Megogo и на многочисленных украинских каналах.

Севастополь, 22 марта 2023 года / Скриншот

Большое продолжение "морского хлопка" произошло 22 марта 2023 года. Тогда украинские надводные дроны посетили Севастополь, а украинцы и люди доброй воли по всему миру увидели, на что пошли их донаты.

Атака дронов в бухте Севастополя 23 марта 2023: смотрите видео

Благодаря атаке дронов оккупанты не имели возможности обстреливать Украину крылатыми ракетами морского базирования, а два носителя ракет в панике были отведены из бухты. Также вообще была остановлена работа морского транспорта врага.

Что это было Какой именно дрон наделал "хлопок" 22 марта 2023 года – неизвестно. Похоже, что это новая разработка украинских мастеров. И это лишь одна из семейства надводных дронов, ведь осенью прошлого года российский корабль "Адмирал Макаров" атаковали другие устройства – катера-камикадзе.



В ВСУ пока не называют, что это за машины, их официальные названия неизвестны. Впрочем, кое-что мы все же знаем – в ноябре 2022 года эксперты Какой именно дрон наделал "хлопок" 22 марта 2023 года – неизвестно. Похоже, что это новая разработка украинских мастеров. И это лишь одна из семейства надводных дронов, ведь осенью прошлого года российский корабль "Адмирал Макаров" атаковали другие устройства – катера-камикадзе.В ВСУ пока не называют, что это за машины, их официальные названия неизвестны. Впрочем, кое-что мы все же знаем – в ноябре 2022 года эксперты Defence Express сообщили тактико-технические характеристики осеннего производителя "морского хлопка".

Характеристики беспилотного безымянного надводного катера-камикадзе:

длина – 5,5 метра;

полный вес – до 1000 килограммов;

боевая нагрузка – до 200 килограммов;

операционный радиус действия – до 400 километров;

дальность хода – до 800 километров;

автономность – до 60 часов;

максимальная скорость – 80 километров в час;

способы навигации – автоматическая GNSS, инерционная, визуальная;

передача видеоинформации – до трех видеопотоков HD;

криптозащита – шифрование 256 бит.

Сообщается, что это украинская технология. Ее стоимость составляет около 10 миллионов гривен. Планировалось закупить сто единиц таких беспилотных катеров. Проект "под ключ" это – катер-камикадзе, наземная автономная станция управления, система транспортировки и хранения.

Украинский катер-камикадзе, наделавший "хлопка" осенью 2022 года в Севастополе / фото с Defence Express

Весной 2023 года в Севастополе гостил другой аппарат, меньший по размерам и с более "гладкой" конструкцией.

Возможно, это совпадение, но волонтер Игорь Лаченков у себя в твиттере выложил игривые фото с неизвестным морским надводным аппаратом под названием "Бахмут". Через несколько часов после атаки на оккупированный Севастополь. Он пока это никак не объяснил и предложил подписчикам додумать все самостоятельно.

Волонтер "Лачен" предлагает сыграть в игру:

Пока не известны как характеристики "Бахмута", как и то, название ли это отдельного аппарата или модели дронов. Однако, похоже, скоро о них будут знать все, а украинские надводные дроны будут действовать не только в Черном, но и в Азовском морях. Ну а россиянам стоит уже начинать думать о новом памятнике затонувшим кораблям.