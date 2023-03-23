Об этом 24 Каналу сообщил военный эксперт и руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он убежден, что у таких беспилотников огромный потенциал для Украины в этой войне.

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"Я считаю, что надводный дрон будет одним из феноменов этой войны, его будут изучать", – заметил Мусиенко.

Преимущества надводных дронов

Эксперт сообщил, что для Украины такой вид беспилотников имеет ряд преимуществ.

Во-первых, он дешевле в производстве, чем катер, корвет или любого другого типа военный корабль.

Во-вторых, на его изготовление уйдет меньше времени, чем на изготовление судна.

В-третьих, важным преимуществом надводного трона является быстрота, маневренность и незаметность для врага. Он малозаметен ввиду его размеров.

В-четвертых, это психологический фактор, который достигается благодаря такой эффективности и результативности дрона.

Надводные дроны могут быть нашим достаточно эффективным оружием на море. Этот компонент однозначно нужно развивать или самостоятельно нам или с нашими партнерами,

– подчеркнул военный эксперт.

Перспективы такого БПЛА

По словам Мусиенко, разработка таких дронов имеет и немаловажный экономический эффект. Рынок надводных дронов имеет гораздо больший потенциал, чем рынок воздушных БПЛА.

Представьте себе, когда будут предложены технологические решения, когда даже иногда не нужно будет строить подлодку или дорогой корабль за несколько десятков миллионов долларов, а можно будет использовать такой беспилотник,

– добавил говорящий.

Он отметил, что надводный дрон не выигрывает против любого типа судна, но для обороны побережья некоторых государств против угроз, которые есть от Черноморского флота России – это достаточно серьезный элемент.

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