Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он отметил, что взрывы в Крыму не только уничтожают военный потенциал окупантов, но и в значительной степени давят на них психологически.

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В сети появились видео атаки морскими беспилотниками Севастопольской бухты 22 марта. Это произошло всего лишь через полтора дня после взрывов в Джанкое, во время которых были уничтожены российские ракеты "Калибр"

Мусиенко подчеркнул, что эти события можно воспринимать как одну из предпосылок начала украинского контрнаступления.

Уничтожение оружия

Военный эксперт сообщил, что украинские силы обороны выполняют комбинированную задачу, которая, с одной стороны, направлена на уничтожение военного потенциала врага. Ведь Россия с момента оккупации превратила Крым в своеобразный военный хаб.

Для того чтобы Украине проводить сейчас эффективные контрнаступательные действия на востоке и юге, нужно уничтожать оружие врага на складах полуострова.

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Уменьшить террор Украины

Второй целью ВСУ, по словам Мусиенко, является уменьшение возможностей врага терроризировать ракетными атаками Запорожье, Херсон и другие территории вблизи фронтовой зоны.

Уничтожать боеприпасы, потому что именно там хранятся снаряды для реактивной артиллерии, именно в Крыму хранятся ракеты С-300, которыми потом обстреливают Запорожье и другие города, и многое другое оружие,

– добавил говорящий.

Он отметил, что такие удары свидетельствуют и о росте украинских возможностей, которые имеют мощные элементы психологического влияния на противника. Украина демонстрирует, что на временно оккупированных территориях не остается не уязвимых мест для врага.

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