Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він зазначив, що вибухи в Криму не лише знищують військовий потенціал окупантів, а й значною мірою тиснуть на них психологічно.

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В мережі з'явилися відео атаки морськими безпілотниками Севастопольської бухти 22 березня. Це сталося всього лише через півтори доби після вибухів у Джанкої, під час яких були знищені російські ракети "Калібр".

Мусієнко наголосив, що ці події можна сприймати як одну з передумов початку українського контрнаступу.

Знищення зброї

Військовий експерт повідомив, що українські сили оборони виконують комбіноване завдання, яке з одного боку спрямоване на знищення військового потенціалу ворога. Адже Росія з моменту окупації перетворила Крим на своєрідний військовий хаб.

Для того, щоб Україні проводити зараз ефективні контрнаступальні дії на сході та півдні, потрібно знищувати зброю ворога на складах півострова.

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Зменшити терор України

Другою метою ЗСУ, за словами Мусієнка, є зменшення можливостей ворога тероризувати ракетними атаками Запоріжжя, Херсон та інші території неподалік фронтової зони.

Знищувати боєприпаси, тому що саме там зберігаються снаряди для реактивної артилерії, саме в Криму зберігаються і ракети С-300, якими потім обстрілюють Запоріжжя й інші міста, та багато іншої зброї,

– додав мовець.

Він зауважив, що такі удари свідчать і про зростання українських можливостей, які мають в собі потужні елементи психологічного впливу на противника. Україна демонструє, що на тимчасово окупованих територіях не залишається не вразливих місць для ворога.

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