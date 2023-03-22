Об этом 24 Каналу рассказал майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны и военный эксперт Алексей Гетьман. По его словам, после взрывов в Севастополе россияне остановили работу морского пассажирского транспорта.
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Гетьман считает, что это сделали не просто так – оккупационные власти полуострова хотят скрыть последствия "хлопка". По его словам, предположительно в Севастополе отработали морские дроны.
"Все это как минимум испугало оккупантов. Они уже не могут чувствовать себя в безопасности, поскольку мы можем их достать как на севере, так и на юге Крыма ", – подчеркнул военный эксперт.
Роль украинских разведчиков во взрывах в Джанкое
Несладко россиянам в Крыму было также 20 марта, когда "хлопок" посетил Джанкой. В Главном управлении разведки МО Украины рассказали, что в результате взрывов были уничтожены российские ракеты "Калибр НК". Майор запаса ВСУ отметил, что это была очень кропотливая работа украинских специалистов.
Ведь оккупанты перевозили "Калибры" в режиме строгой секретности. По словам военного эксперта, крылатые ракеты не перевозят на открытых платформах, как танки.
Такое оружие везут в закрытых вагонах, то есть их невозможно зрительно идентифицировать. Поэтому можно с уверенностью сказать, что это удачно отработали наши разведчики,
– подчеркнул Гетьман.
Он добавил, что именно благодаря работе украинской разведки удалось установить, что "Калибры" будут перевозить в определенное время в конкретном месте.
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Почему не было детонации "Калибров"
Как отметил Гетьман, некоторые сомневаются, что в Джанкое были уничтожены ракеты "Калибр". Мол, потому, что при взрыве не было большой детонации.
Они и не должны были сдетонировать, потому что такое вооружение перевозится без боевого заряда и без топлива. Это делают из соображений безопасности, ведь вагон может качать или еще как-то можно повредить эти ракеты. Это может привести к взрывам,
– рассказал военный эксперт.
По его словам, боевой заряд и топливо для ракет россияне могли перевозить в другом вагоне или вообще в другой день. А беспилотники нанесли удар по вагонам, в которых, вероятно, транспортировались пустые ракеты. Однако это совершенно не умаляет важности инцидента.
"Мы уничтожили электронику и все остальное, чем эти ракеты были оснащены. Дальше оккупанты будут их либо утилизировать, либо ремонтировать", – отметил Гетьман.
Он добавил, что ремонт одного "Калибра" для врага может стоить не меньше производства новой ракеты.
Взрывы в Крыму: коротко
- Вечером 20 марта во временно оккупированном Джанкое раздались взрывы. Российские оккупанты заявляли о повреждении четырех объектов железнодорожной станции.
- Как сообщили в ОК "Юг", повреждения узловой железнодорожной станции существенные. Следовательно, враг пока не может использовать этот транспортный путь.
- Военный обозреватель Александр Коваленко констатировал, что поврежденные "хлопком" ракеты Россия уже стопроцентно не сможет использовать в войне против нашего государства. По его словам, в отличие от тех же БПЛА, запасы "Калибров" у врага не столь велики, поэтому эта атака будет оказывать влияние на военные мощности агрессора.