У Москві – менше у 420 разів, – у МВС назвали регіони Росії з найбільшими втратами на війні

У Міністерстві внутрішніх справ та Українському інституті майбутнього досліджують співвідношення втрат загарбників залежно від регіону Росії. Окремо займаються вивченням ситуації в країні-агресорці.

Про це сказав в ефірі телеканалу "Рада" радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, передає 24 канал. Він зазначив, що нещодавно порахували кореляцію втрат відносно регіонів і статистика досить цікава.

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"На першому місці за кількістю втрат серед офіційних даних, які дає Росія, це Бурятія. Там 99 людей на 100 тисяч населення, потім йде Дагестан та ряд інших регіонів, але найцікавіше не те, де найбільше, а те, де найменше", – сказав Денисенко.

Не хочуть трауру у Москві

За словами радника, один з малонаселених округів на першому місці, але на другому – Москва й Санкт-Петербург. Він розповів, що коли з цих міст і посилають чоловіків на війну з Україною, то вони не доходять до передової, до так званого нуля. Якщо й гинуть на території України, то це або люди, які зникли безвісти, щоб не було ніяких офіційних похоронів, траурних історій безпосередньо в самій Москві.

Кількість офіційно визнаних смертей у Москві у порівнянні з Бурятією у 420 разів нижчий. І в Санкт-Петербурзі приблизно така сама цифра,

– заявив Денисенко.

Він додав, що буває й таке, коли з Москви чи Санкт-Петербурга просто перекидають людей до інших регіонів. Наприклад, це умовно москвич, але зачислений до Рязані.

Причини таких рішень військових

Денисенко пояснив, що Володимир Путін та його оточення прекрасно розуміють, що всі революції, які були в Росії, починалися зі столиць, тому треба там берегти спокій та тишу, відчуття безпеки, щоб не було жодних проявів непокори.

В Україні багато міфів щодо Росії

Радник міністра зазначив, що після того, як наприкінці дев'яностих років закрили інститут вивчення Росії, то після цього темою ніхто не цікавився – протягом останніх років не було ніяких досліджень чи дисертацій. Денисенко вважає, що це одна з катастрофічних речей і треба було терміново створювати інститут в системі академії наук і ряд центрів вивчення Росії та її регіонів.

"Для цього потрібно терміново виділяти достатньо серйозні гроші. Ми з інститутом майбутнього вирішили робити тижневий дайджест і пояснювати, що відбувається В Росії, бо ми живемо в дуже великих міфах", – додав Денисенко.

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