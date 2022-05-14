В Москве – меньше в 420 раз, – в МВД назвали регионы России с наибольшими потерями на войне
В Министерстве внутренних дел и Украинском институте будущего исследуют соотношение потерь захватчиков в зависимости от региона России. Отдельно занимаются изучением ситуации в стране-агрессоре.
Об этом сказал в эфире телеканала "Рада" советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, передает 24 канал. Он отметил, что недавно посчитали корреляцию потерь по отношению к регионам и статистика достаточно интересная.
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"На первом месте по количеству потерь среди официальных данных, которые дает Россия, это Бурятия. Там 99 человек на 100 тысяч населения, затем идет Дагестан и ряд других регионов, но самое интересное не то, где больше, а то, где меньше", – сказал Денисенко.
Не хотят траура в Москве
По словам советника, один из малонаселенных округов на первом месте, но на втором – Москва и Санкт-Петербург. Он рассказал, что когда из этих городов и посылают мужчин на войну с Украиной, то они не доходят до передовой, так называемого нуля. Если и погибают на территории Украины, то это пропавшие без вести люди, чтобы не было никаких официальных похорон, траурных историй непосредственно в самой Москве.
Число официально признанных смертей в Москве по сравнению с Бурятией в 420 раз ниже. И в Санкт-Петербурге примерно такая же цифра,
– заявил Денисенко.
Он добавил, что бывает и такое, когда из Москвы или Санкт-Петербурга просто перебрасывают людей в другие регионы. Например, это условно москвич, но зачисленный в Рязань.
Причины таких решений военных
Денисенко объяснил, что Владимир Путин и его окружение прекрасно понимают, что все революции, которые были в России, начинались со столиц, поэтому нужно там беречь покой и тишину, чувство безопасности, чтобы не было никаких проявлений неповиновения.
В Украине много мифов относительно России
Советник министра отметил, что после того, как в конце девяностых годов закрыли институт изучения России, то после этого темой никто не интересовался – в последние годы не было никаких исследований или диссертаций. Денисенко считает, что это одна из катастрофических вещей, и нужно было срочно создавать институт в системе академии наук и ряд центров изучения России и ее регионов.
"Для этого нужно срочно выделять достаточно серьезные деньги. Мы с институтом будущего решили делать недельный дайджест и объяснять, что происходит в России, потому что мы живем в очень больших мифах", – добавил Денисенко.
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