Журналистам удалось идентифицировать командный состав россиян, сержантов и рядовых. Сообщается, что некоторых бурятов уже похоронили, а еще часть публикует фотографии из Киевщины, которая была под оккупацией.
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Майор Александр Кондратьев, 31 год
По данным украинской разведки, Кондратьев – начальник штаба 37-й мотострелковой бригады. Российский военный женат и родом из Западной Сибири. В настоящее время проживает в городе Кяхта на границе с Монголией. Там расположена бригада.
12 марта, когда Киевщина еще была под оккупацией, майор опубликовал на аватарке картинку с символом оккупантов V и надписью "вера, правда, победа".
Как пишут журналисты, в соцсетях Кондратьев опубликовал видео, которое местные бурятские школьники вместе с учителями записали в поддержку войны против Украины.
Майор Александр Кондратьев / Фото slidstvo.info
Капитан Александр Холявин
Российский капитан – заместитель начальника штаба. Он родился 24 июня 1996 года. В соцсетях он указал, что окончил московское высшее военное командное училище.
Публикует фотографии из армии и с учебы в военном училище.
Капитан Александр Холявин / Фото slidstvo.info
Старший лейтенант Олег Крикунов, 33 года
Олег Крикунов – командир взвода. Журналисты сообщают, что он родился и вырос в Забайкалье.
После школы Крикунов учился в институте физической культуры. Затем пошел служить в армию.
Старший лейтенант Олег Крикунов / Фото slidstvo.info
Старший лейтенант Алексей Родионов
Родионов родом из города Улан-Удэ, столицы Бурятии. Журналисты пишут, что у оккупанта есть несколько братьев.
В соцсетях он публикует фото из клубов, ресторанов и вечеринок.
Алексей Родионов / Фото slidstvo.info
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Старший лейтенант Владимир Сундупов
Сундупов служит в должности командира взвода. Российский оккупант проживает в столице Бурятии Улан-Удэ.
Владимир Сундупов / Фото slidstvo.info
Старший лейтенант Дмитрий Виталий
Российский военный Виталий служит в должности командира взвода. По данным журналистов, указывает, что проживает в столице Бурятии Улан-Удэ.
У него на руке есть характерная татуировк.
Дмитрий Виталий / Фото slidstvo.info
Старший прапорщик Алексей Рассадин
Рассадин служит в бригаде в должности старшего техника. У него есть жена и малолетний ребенок.
Алексей Рассадин / Фото slidstvo.info
Старший сержант Николай Неустроев
Этот российский военный родился 12 октября 1982 года. В соцсетях, как пишут журналисты, публикует фотографии с флагами "военная разведка" и много снимков с военных учений и службы.
По информации расследователей, у него есть жена и дети. Также зафиксирован на фото с автомобилем с оккупационной маркировкой V.
Николай Неустроев / Фото slidstvo.info
Полный список российских военных, которых удалось идентифицировать журналистам, читайте по этой ссылке в расследовании "Следствие Инфо".
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