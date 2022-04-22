Журналистам удалось идентифицировать командный состав россиян, сержантов и рядовых. Сообщается, что некоторых бурятов уже похоронили, а еще часть публикует фотографии из Киевщины, которая была под оккупацией.

Это важно Россияне в Ирпене до смерти изнасиловали женщину и ее 15-летнюю дочь на глазах у старшей дочери

Майор Александр Кондратьев, 31 год

По данным украинской разведки, Кондратьев – начальник штаба 37-й мотострелковой бригады. Российский военный женат и родом из Западной Сибири. В настоящее время проживает в городе Кяхта на границе с Монголией. Там расположена бригада.

12 марта, когда Киевщина еще была под оккупацией, майор опубликовал на аватарке картинку с символом оккупантов V и надписью "вера, правда, победа".

Как пишут журналисты, в соцсетях Кондратьев опубликовал видео, которое местные бурятские школьники вместе с учителями записали в поддержку войны против Украины.

Майор Александр Кондратьев / Фото slidstvo.info

Капитан Александр Холявин

Российский капитан – заместитель начальника штаба. Он родился 24 июня 1996 года. В соцсетях он указал, что окончил московское высшее военное командное училище.

Публикует фотографии из армии и с учебы в военном училище.

Капитан Александр Холявин / Фото slidstvo.info

Старший лейтенант Олег Крикунов, 33 года

Олег Крикунов – командир взвода. Журналисты сообщают, что он родился и вырос в Забайкалье.

После школы Крикунов учился в институте физической культуры. Затем пошел служить в армию.

Старший лейтенант Олег Крикунов / Фото slidstvo.info

Старший лейтенант Алексей Родионов

Родионов родом из города Улан-Удэ, столицы Бурятии. Журналисты пишут, что у оккупанта есть несколько братьев.

В соцсетях он публикует фото из клубов, ресторанов и вечеринок.



Алексей Родионов / Фото slidstvo.info

Журналисты идентифицировали десятки бурятов-оккупантов, которые совершали зверства в Киевской области: видео

Старший лейтенант Владимир Сундупов

Сундупов служит в должности командира взвода. Российский оккупант проживает в столице Бурятии Улан-Удэ.



Владимир Сундупов / Фото slidstvo.info

Старший лейтенант Дмитрий Виталий

Российский военный Виталий служит в должности командира взвода. По данным журналистов, указывает, что проживает в столице Бурятии Улан-Удэ.

У него на руке есть характерная татуировк.



Дмитрий Виталий / Фото slidstvo.info

Старший прапорщик Алексей Рассадин

Рассадин служит в бригаде в должности старшего техника. У него есть жена и малолетний ребенок.

Алексей Рассадин / Фото slidstvo.info

Старший сержант Николай Неустроев

Этот российский военный родился 12 октября 1982 года. В соцсетях, как пишут журналисты, публикует фотографии с флагами "военная разведка" и много снимков с военных учений и службы.

По информации расследователей, у него есть жена и дети. Также зафиксирован на фото с автомобилем с оккупационной маркировкой V.

Николай Неустроев / Фото slidstvo.info

Полный список российских военных, которых удалось идентифицировать журналистам, читайте по этой ссылке в расследовании "Следствие Инфо".

Достойно внимания – Буча – свидетель зверств российских захватчиков: смотрите видео