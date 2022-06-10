У МОЗ розповіли про процедуру розшуку близьких під час війни

Протягом широкомасштабної війни чимало українців зникли безвісти, безліч потрапили у полон росіян, а дехто, на жаль, загинув. Щоб знайти інформацію про загиблу, зниклу чи поранену людину, їхні родичі можуть скористатися ДНК-експертизою.

Про цей процес пошуку близьких в етері "Українського радіо" розповів керівник експертної групи з розвитку медичних послуг Директорату медичних послуг МОЗ України Андрій Гаврилюк. 24 канал передає деталі.

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Як відбувається ДНК-експертиза

Андрій Гаврилюк запевнив, що ДНК-експертиза під час війни – це справді важливий інструмент для пошуку людини. За його словами, МОЗ радить усім, у кого рідні зникли безвісти, здавати біологічні зразки.

Цей процес може здаватися для багатьох складним, але він є дуже необхідним для ідентифікації загиблих та пошуку рідних,

– зауважив фахівець.

Він пояснив, що для такого пошуку близьких необхідно зробити декілька кроків:

подати заяву до найближчого відділку поліції про зниклу особу;

отримати постанову слідчого або ж доручення суду на проведення такої експертизи;

здати біологічні зразки.

Гаврилюк зауважив, що зразки ДНК можна здати у відділеннях судово-медичних лабораторій. При цьому їх збирають винятково у прямих кровних родичів (зокрема, батьків та дітей). Йдеться про зразки крові, слину з ротової порожнини та епітелій.

Особливої підготовки для цього не потрібно. Відбувається цей процес у медичній установі безкоштовно. З собою потрібно мати паспорт, а для дитини – свідоцтво про народження,

– уточнив посадовець.

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Яким чином шукають людей

У померлих зразки збирають у відділі експертизи трупів – це може бути кров, м'які тканини чи кістки. ДНК-профілі порівнюють в єдиній базі – там містяться як зразки загиблих, так і живих людей.

При цьому ДНК-картки направляються до Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. Там їх вносять до бази централізованого обліку генетичних ознак людини під унікальним ідентифікатором – його присвоєння відбувається під час реєстрації невстановлених осіб.

Для цього при кожному відділку поліції створені робочі групи, які приймають заяви про зникнення або пошук родичів,

– додав експерт.

До слова, після цього в автоматичному режимі відбувається порівняння ДНК-профілю загиблого та його рідних. Якщо трапляється збіг, то орган, який призначив цю експертизу, інформують. Згодом здійснюється досудове розслідування.

"Далі йде інформування родичів загиблого. У середньому ідентифікація може тривати до одного місяця. Тим паче зараз, коли країна перебуває у стані війни, цей процес може бути ускладнений", – підсумував Гаврилюк.

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