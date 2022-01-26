МОЗ зареєструвало Молнупіравір для лікування COVID-хворих: що відомо про препарат

Міністерство охорони здоров'я зареєструвало для екстреного застосування препарат Молнупіравір. Засіб призначений для лікування пацієнтів з коронавірусом.

Перемовини щодо закупівлі 300 тисяч курсів Молнупіравіру МОЗ розпочало ще минулого року. Днями очільник відомства Віктор Ляшко розповів, що препарат повинен надійти в Україну у найближчі 10 днів.

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Що відомо про препарат Молнупіравір

Молнупіравір Блокує фермент, потрібний коронавірусу SARS-CoV-2 для відтворення генетичного коду. Це має запобігти розмноженню вірусу і знизити ризик тяжкого перебігу COVID-19.

Кому підходять ці ліки

У світі Молнупіравір призначають пацієнтам, які мають хоч один фактор ризику: надмірну вагу, вік понад 60 років, цукровий діабет або хвороби серця. Препарат допомагає вберегти хворих від переходу із легкого ступеня важкості COVID-19 до середнього та важкого.

Зауважимо, що МОЗ планує використовувати 4 препарати для лікування COVID-хворих:

Вищезгаданий Молнупіравір для зниження ризиків хвороби,

Паксловід – противірусний препарат від компанії Pfizer,

Тоцилізумаб – проти запалення, яке провокує COVID-19 у важких пацієнтів.

та Ремдесивір.

Щоправда, останній має сумнівну ефективність проти COVID-19. Так, ВООЗ не рекомендує Ремдесивір для лікування коронавірусу – результати не показали значного впливу цього засобу на одужання пацієнтів.