МОЗ зареєструвало Молнупіравір для лікування COVID-хворих: що відомо про препарат
Джерело:МОЗ
Міністерство охорони здоров'я зареєструвало для екстреного застосування препарат Молнупіравір. Засіб призначений для лікування пацієнтів з коронавірусом.
Перемовини щодо закупівлі 300 тисяч курсів Молнупіравіру МОЗ розпочало ще минулого року. Днями очільник відомства Віктор Ляшко розповів, що препарат повинен надійти в Україну у найближчі 10 днів.
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Що відомо про препарат Молнупіравір
Кому підходять ці ліки
У світі Молнупіравір призначають пацієнтам, які мають хоч один фактор ризику: надмірну вагу, вік понад 60 років, цукровий діабет або хвороби серця. Препарат допомагає вберегти хворих від переходу із легкого ступеня важкості COVID-19 до середнього та важкого.
Зауважимо, що МОЗ планує використовувати 4 препарати для лікування COVID-хворих:
- Вищезгаданий Молнупіравір для зниження ризиків хвороби,
- Паксловід – противірусний препарат від компанії Pfizer,
- Тоцилізумаб – проти запалення, яке провокує COVID-19 у важких пацієнтів.
- та Ремдесивір.
Щоправда, останній має сумнівну ефективність проти COVID-19. Так, ВООЗ не рекомендує Ремдесивір для лікування коронавірусу – результати не показали значного впливу цього засобу на одужання пацієнтів.