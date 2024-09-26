Пекін навмисно не реагує: чому Китаю вигідні ядерні погрози Путіна

Владімір Путін вкотре увімкнув режим ядерних погроз. У середу ввечері, 25 вересня, глава Кремля показово скликав екстрене засідання Радбезу, на якому оголосив про зміни у доктрині ядерного стримування.

Втім, чи наважиться російський диктатор на ядерний удар та яку роль у стримуванні Путіна відіграє Китай, сказав 24 Каналу експерт-міжнародник Максим Несвітайлов.

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Про що Кремль міг домовитися з Китаєм

Партнер країни-агресора Китай виступає проти ядерної ескалації. Сі Цзіньпін неодноразово під час особистих зустрічей з Путіним наголошував на недопустимості використання ядерної зброї.

Ймовірно, Росія запевнила Китай, що їх маніпуляції щодо ядерної ескалації – блеф. Адже Пекін не реагує на нові погрози Путіна.

До того ж Кремль міг заспокоїти Сі Цзіньпіна, що у такий спосіб Путін просто намагається тиснути на Захід, а Китай від цього лише виграє. Адже Росія нібито покаже слабкість Заходу й створить прецедент, яким надалі зможе скористатись Китай у своїх амбіціях щодо приєднання Тайваню.

Чи наважиться Путін на ядерну ескалацію

Ядерний шантаж – це старий та перевірений метод Путіна стримування Заходу від надання військової допомоги Україні та ухвалення рішень. Росія не просто має ядерну зброю. Її ядерний потенціал другий за розміром після Сполучених Штатів Америки.

Не факт, що воно все долетить, але теоретично Росія здатна знищити життя на цій планеті,

– зазначив експерт-міжнародник.

Ядерна зброє дає російському президенту влада за межами Росії. Він досі, коли йому зручно включає в гру в божевільного диктатора, який здатний зробити будь-що, якщо щось буде не так, як він хоче.

Проте я погоджуюся з тезою, яку неодноразово озвучував Президент України Володимир Зеленський про те, що Путін занадто любить життя. Він блефує в цьому питанні,

– мовив Несвітайлов.

На думку багатьох аналітиків, Путін не завдасть ядерного удару, але його погрози все ж таки продовжують працювати, тому що це викликає страху в електорату, який тисне на владу. Й навіть якщо представники влади в це не вірять, то вони не можуть не опиратись на те, що думає народ, особливо, якщо це стосується передвиборчого періоду.

До слова, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Росія навряд чи застосує ядерну зброю в Україні або будь-де у світі.