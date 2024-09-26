Чергові погрози Путіна не змінять позицію ЄС щодо продовження підтримки України у війні проти Росії. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на заяву речник ЄС Петера Стано.

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Як в ЄС відреагували на чергові ядерні погрози Путіна

На брифінгу Сано запитали про те, як ЄС реагуватиме на чергове "зниження порогу" застосування російської ядерної зброї про неядерних держав, про що заявив Владімір Путін.

Не в перший раз Путін робить ставку на свій ядерний арсенал, Це є лише продовженням дуже безвідповідальної та неприйнятної поведінки зі сторони Путіна, що демонструє усьому світу його справжнє обличчя, особливо під час проведення тижня високого рівня в ході Генеральної Асамблеї ООН. Він не соромиться грати у ядерні азартні ігри знову й знову. Ми, безумовно, рішуче заперечуємо ці погрози. Позиція Євросоюзу залишається незмінною,

– зазначив Сано.

Він зазначив, що європейська сторона докладає зусиль, щоб донести цю позицію до міжнародних партнерів, щоб привернути їх увагу до того, наскільки безумною та безвідповідальною є поведінка Путіна, який представляє країну-члена Ради Безпеки ООН.

"Тож, це є лише продовженням тенденції його (Путіна – 24 Канал) поведінки, та викриває його справжнє обличчя під час дуже важливої міжнародної події високого рівня, яка проходить просто зараз у Нью-Йорку", – додав речник.

Нагадаємо, що вчора, 25 вересня 2024 року, Путін заявив про зміни в ядерній доктрині Росії. Нововведення передбачають можливість застосування ядерної зброї у випадку агресії проти Білорусі або за умов масованого старту засобів повітряно-космічної атаки, зокрема тактичної авіації, крилатих ракет та безпілотників.