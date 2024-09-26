Тож Росія навряд чи застосує ядерну зброю в Україні або будь-де у світі. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Заяви Путіна про застосування ядерної зброї є тактикою стримування

Аналітики, посилаючись на нещодавні погрози диктатора щодо ядерної конфронтації між Росією та країнами Заходу, пояснили їх спробою посилити контроль над ухваленням рішень західними лідерами, а також не допустити, аби Україна змогла використовувати західні озброєння для ударів по території Росії.

Як пише ISW, Путін радше за все прагне вдихнути нове життя в набридлу інформаційну операцію Кремля з брязкання "ядерною шаблею" та викликати нову хвилю паніки серед в особливо критичний момент політичних дискусій про здатність України застосувати надану Заходом зброю для ударів по російських об'єктах.

Представники Кремля вже неодноразово посилалися на невдало завуальовані загрози ядерного протистояння між Росією та Заходом, зокрема під час ключових моментів західних політичних дебатів щодо подальшої військової допомоги Києву.

Крім того, подібну тактику застосовують під час поточних дебатів про право України використовувати надані Заходом системи для нанесення дальніх ударів по російських військових об'єктах. Метою є викликати страх у тих, хто ухвалює рішення.

Російське ядерне брязкання шаблями є частиною зусиль Кремля зі сприяння стримуванню Заходу, а не свідченням готовності Росії застосувати ядерну зброю. Росія навряд чи застосує ядерну зброю в Україні або деінде,

– вважають в ISW.

Нагадаємо, Путін оголосив про зміни в доктрині ядерного стримування Росії. Нововведення включають розширення опису держав і військових союзів, щодо яких можливе ядерне стримування, а також доповнення переліку загроз, що можуть спонукати до ядерної відповіді.