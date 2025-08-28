Зафіксовано зліт кількох бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья". Літаки рухають в напрямку пускових рубежів.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на моніторингову спільноту monitor.

Скільки бомбардувальників у повітрі?

За даними моніторів, сумарно в повітрі перебувають 5 бортів стратегічної авіації Росії:

4 Ту-95МС;

1 Ту-160.

Відомо, що три борти Ту-95МС вилетіли з аеродрому "Оленья", а четвертий та Ту-160 – з "Енгельса".

Крім бомбардувальників, у водах Азовського та Чорного морів перебувають три кораблі Чорноморського флоту Росії. Їхній загальний залп може становити близько 24 ракет "Калібр".

Крім того, у повітряному просторі України перебувають десятки російських ударних БпЛА типу "Шахед".

Коли була попередня масована атака на Україну?