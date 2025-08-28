Укр Рус
28 серпня, 00:54
Можливий ракетний обстріл: відбувся зліт бортів Ту-95МС, – монітори

Ярослав Погончук
Основні тези
  • Зафіксовано зліт кількох бортів Ту-95МС та 1 Ту-160 з аеродромів "Оленья" та "Енгельса", загалом у повітрі 5 бортів стратегічної авіації Росії.
  • У водах Азовського та Чорного морів перебувають три кораблі Чорноморського флоту РФ, їхній загальний залп може складати 24 ракети "Калібр", також у повітрі десятки російських ударних БпЛА "Шахед".

Зафіксовано зліт кількох бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья". Літаки рухають в напрямку пускових рубежів.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на моніторингову спільноту monitor.

Скільки бомбардувальників у повітрі?

За даними моніторів, сумарно в повітрі перебувають 5 бортів стратегічної авіації Росії:

  • 4 Ту-95МС;
  • 1 Ту-160.

Відомо, що три борти Ту-95МС вилетіли з аеродрому "Оленья", а четвертий та Ту-160 – з "Енгельса". 

Крім бомбардувальників, у водах Азовського та Чорного морів перебувають три кораблі Чорноморського флоту Росії. Їхній загальний залп може становити близько 24 ракет "Калібр". 

Крім того, у повітряному просторі України перебувають десятки російських ударних БпЛА типу "Шахед".

Коли була попередня масована атака на Україну?

  • Нагадаємо, попередня масована атака Росії відбулася у ніч на 21 серпня. Тоді росіяни випустили по Україні 614 засобів повітряного нападу.
  • Силам ППО вдалося збити та подавити 577 ворожих повітряних цілей. Зокрема, 546 БпЛА різних типів, 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал", 18 крилатих ракет Х-101 та 12 крилатих ракет "Калібр".
  • На жаль, було зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 11 локаціях. 