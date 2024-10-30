Юрист пояснив, чи можна підписати контракт із бажаною бригадою, якщо вже отримав повістку

Наразі ТЦК розподіляє мобілізованих на власний розсуд. Втім, у добровольців, які добровільно підписали контракт із ЗСУ є можливість обрати підрозділ для служби.

Юрист Дмитро Франчук пояснив в коментарі для "РБК-Україна", чи може доброволець підписати контракт, попередньо отримавши повістку. Він зауважив, що на це буде впливати кілька факторів.

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Чи вийде підписати контракт, якщо отримав повістку

Однозначної відповіді щодо того, чи можна піти служити за контрактом після отримання повістки, нема. Теоретично це можливо, але на практиці виникають складнощі,

– зазначив Франчук.

Хоча закон не забороняє мобілізованим підписувати контракт, ТЦК має право відмовити в цьому. Отже, можливість підписання контракту з ЗСУ після отримання повістки буде залежати від рішення військкомату.

ТЦК буде враховувати:

військово-облікову спеціальність;

потреби ЗСУ;

інші фактори, які вважає важливими.

Як підписати контракт, коли отримав повістку

Для того, щоб підписати контракт, якщо отримав повістку, Франчук радить наступні кроки:

звернутись до ТЦК за місцем реєстрації;

подати заяву про підписання контракту;

надати військкомату усі необхідні документи;

пройти ВЛК.

У разі позитивного рішення ТЦК, можна буде піти служити за контрактом.

"Важливо розуміти, що процес може зайняти деякий час, немає гарантії, що ТЦК та СП дасть вам згоду. Також потрібно продовжувати виконувати вимоги повістки, поки ви не отримаєте остаточного рішення від ТЦК та СП", – зазначив юрист.