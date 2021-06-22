Можуть посилити карантин: РНБО збереться через "індійський" штам COVID-19

Рада з нацбезпеки та оборони 23 червня збереться, аби обговорити загрози появи в Україні "індійського" штаму коронавірусу. Зокрема, на засіданні розглянуть питання посилення контролю щодо карантинних обмежень.

Очільник парламентського комітету з питань здоров'я нації повідомив, що є ризик, що хвиля коронавірусного штаму Delta дійде й до України.

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РНБО збереться через новий штам коронавірусу

Завтра (23 червня – 24 канал) планується нарада в РНБО, на якій одне з питань стосується саме загрози появи в Україні "індійського" штаму,

– повідомив Радуцький.

Він додав, що українці втомились від карантинних обмежень, але ситуація дійсно загрозлива.

Нардеп вважає, що потрібно розглянути такі заходи:

повернення обов'язкового ПЛР-тестування на кордоні,

посилення контролю щодо карантинних обмежень,

максимальне прискорення вакцинації,

посилення аналітичної роботи.

Наразі в Україні ще немає технічної можливості самостійно виявляти "індійський" штам. Нещодавно МОЗ направило до лондонської лабораторії 500 зразків з різних регіонів. Також від ВООЗ очікують нові тест-системи, здатні одразу визначати штам Delta.

Новий штам коронавірус Delta: що відомо