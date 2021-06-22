Можуть посилити карантин: РНБО збереться через "індійський" штам COVID-19

Рада з нацбезпеки та оборони 23 червня збереться, аби обговорити загрози появи в Україні "індійського" штаму коронавірусу. Зокрема, на засіданні розглянуть питання посилення контролю щодо карантинних обмежень.
Очільник парламентського комітету з питань здоров'я нації повідомив, що є ризик, що хвиля коронавірусного штаму Delta дійде й до України.
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РНБО збереться через новий штам коронавірусу
Завтра (23 червня – 24 канал) планується нарада в РНБО, на якій одне з питань стосується саме загрози появи в Україні "індійського" штаму,
– повідомив Радуцький.
Він додав, що українці втомились від карантинних обмежень, але ситуація дійсно загрозлива.
Нардеп вважає, що потрібно розглянути такі заходи:
- повернення обов'язкового ПЛР-тестування на кордоні,
- посилення контролю щодо карантинних обмежень,
- максимальне прискорення вакцинації,
- посилення аналітичної роботи.
Наразі в Україні ще немає технічної можливості самостійно виявляти "індійський" штам. Нещодавно МОЗ направило до лондонської лабораторії 500 зразків з різних регіонів. Також від ВООЗ очікують нові тест-системи, здатні одразу визначати штам Delta.
Новий штам коронавірус Delta: що відомо
- ВООЗ зафіксувала випадки зараження "індійським" штамом вже у 92 країнах світу.
- Попри вакцинацію більшості населення, погіршується епідеміологічна ситуація у Великій Британії. За підрахунками інфекціоністів, 96% усіх нових випадків коронавірусу – це Delta-штам.
- У Росії в середньому за добу помирає понад 500 людей – більшість смертей спричиняє той же "індійський" штам.
- За даними Public Health England, Delta у 1,6 раза агресивніший, ніж раніше відомі штами, у 2,3 раза частіше призводить до госпіталізації, у 1,5 раза частіше – до реанімації.
- Для початку спалаху в регіоні достатньо невеликої кількості інфікованих – вірус настільки агресивний, що навіть одна хвора людина може спровокувати хвилю епідемії.