Водіям слід бути напоготові: що відомо про автомобільну мобілізацію

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні діє загальна мобілізація. Водночас у законодавстві зазначено, що органи влади можуть вилучити приватні автомобілі на потреби української армії.

Не так давно в Україні набрали чинності нові правила військового обліку. Мало хто знає, однак "повістки" можуть прийти не лише військовозобов'язаним особам, а й – автомобілям. У цьому матеріалі 24 Каналу читайте про те, як можуть "мобілізувати" транспорт під час воєнного стану.

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Вилучення автомобілів на потреби ЗСУ

Відомо, що щокварталу Міністерство внутрішніх справ подає до територіальних центрів комплектації дані про реєстрацію, переобладнання та зняття з обліку певних транспортних засобів. Йдеться про авто, якими володіють підприємства, установи та організації.

Водночас відомо, що не можуть вилучити транспортні засоби у:

дипломатичних та консульських установ інших держав;

представництв міжнародних та іноземних організацій;

іноземців та людей, які взагалі не мають громадянства;

банків державного сектору;

підприємств, організації та установи, які мають високу суспільну значущість;

підприємства, організацій та установ, які виконують мобілізаційні завдання.

Мобілізація автомобілів відбувається наступним чином: уряд визначає необхідну кількість техніки й транспорту, яка потрібна для виконання мобілізаційних завдань. Згодом влада розподіляє цю кількість між обладміністраціями, а ті – між районами й містами обласного підпорядкування. Потім держадміністрації за дорученням ТЦК встановлюють ліміти потрібної кількості авто й іншої техніки між підприємствами.

Заакцентуємо на тому, що мобілізація транспорту відбувається лише через ТЦК. Окрім того, під час процесу = має бути:

задокументовано технічний стан, мобілізаційна готовність автомобіля та залишкову його вартість;

здійснена незалежна оцінка транспортного засобу, яка проводиться за ініціативою власника та його коштом.

, що протягом 30 календарних днів з дати оголошення демобілізації через ТЦК та центри соціальної підтримки, усі транспортні засоби мають бути повернуті власникам. Але потрібно, аби ці власники написали відповідні заяви до ТЦК.

До цієї теми зазначимо, що зараз потрібно бути, як ніколи, обізнаними у темі загальної військової мобілізації, яка відбуватиметься до закінчення війни. Варто завжди перевіряти інформацію щодо цієї теми, яка поширюється мережею, та завжди перечитувати авторитетні джерела.



Спростування фейків щодо вручення повісток / Картинка 24 Каналу